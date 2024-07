Treneri o kandidatima osme sezone 'Života na vagi': 'Ove godine dominiraju žene!'

Još od prvog inicijalnog treninga rekla sam Edi: 'To je to! S njima ćemo ove sezone čuda raditi!'" rekla je Mirna i zadovoljno zaključila kako i nakon šest tjedana njezine riječi drže vodu. Kao cjelina zaista su jedna motivirana ekipa, veseli, nasmijani i željni treninga! Dugo nam se nije dogodilo da nekoga moramo moliti da smanji intenzitet rada na treningu ili da ne ostane raditi još dodatni trening nakon već odrađenog jer je obično obrnuto", nastavlja Mirna, a s njom se složio i Edo. Natjecatelji su super, jako različita ekipa, prepuna karaktera i zanimljivih pojedinaca. Najviše mi se sviđa što su jako otvoreni prema cijelom procesu pa je automatski nama ljepše raditi."

Ipak, zbog prekrasnog Međimurja, svi se slažu da im izolacija puno lakše pada. Kandidati su kao i mi oduševljeni ovim krajem. Okruženi smo zelenilom, mirno je i kao stvoreno za rad na sebi u svakom pogledu. Svima godi ovo okruženje, smještaj i set up za treninge tako da su se kandidati brzo snašli, udomaćili i oformili rutinu koja im pomaže da se lakše usredotoče na trening i regeneraciju nakon vježbanja. Okolina jako utječe na naše raspoloženje tako da je to još jedan faktor koji pomaže na putu do cilja. Budući da mnoge od njih život nije mazio, drago mi je što se mogu malo odmaknuti od stvarnosti i fokusirati na sebe. A Međimurje im upravo to pruža", rekla je Mirna, a Edo dodao: