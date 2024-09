Treneri zabrinuti za Ivicu: 'Ne želimo ga pustiti da izađe jer vani neće uspjeti'

Utrka je počela, svi su žustro počeli bacati vreće, a Esmir je odmah potrčao. To je zato što se bavi kamenom pa su mu lagane vreće", komentirali su ostali. Alina je također malo potrčala, a Maja je polako počela prestizati ekipu iako je počela zadnja. Mateo je iskreno priznao kako je mislio da će mu ići lakše i stvarno se mučio. Mirna ga je bodrila, no on nije požurio.

Esmir je završio prvi krug i dodao još tri vreće, a za njim su polako krenuli ostali. Tomo, daj malo gasa", vikala je Larisa, no on si je ponavljao da će potegnuti na kraju. Maja je polako zaobišla i Tomu i našla se odmah iza Esmira, koji je natovario još tri vreće i ušao u zadnji krug. No Maja se nije predavala i žustro je krenula za vodećim Esmirom!

Bila sam fokusirana samo na to da idem i ne usporavam", rekla je Maja, a Esmir komentirao da je stroj. Esmir je završio svoje, nastavio je Antonio, a Maja je počela da neće izdržati tempo koji si nametnula. Ovdje ti je jedan krug sto metara, kao jedan veliki", bodrio ju je Edo i Maja je nastavila. Larisa je zamijenila Tomislava i shvatila koliko je teško i zašto njezin partner nije mogao trčati.

Meni je ovo preteško! Prvi korak, a mene leđa već presjekla", iskrena je bila Marija koja je zamijenila Alinu, a ni Antoniju nije bilo lako zamijeniti Esmira. Ne samo što mi je imendan, dodatno ću se potruditi jer je mojoj mami rođendan. Radim ovo za nju pa što bude bit će", rekao je Antonio, no Maja mu je bila za petama. Maja oduševljava iz kruga u krug. Samostalna je u cijelom izazovu i odrađuje to vrhunski", komentirao je Edo.

No Antonio je potrčao! To, sine! To, kralju moj! Kad sam vidio da je potrčao, srce mi je naraslo. Bio sam presretan", rekao je Esmir. Oni su osvojili tri kilograma prednosti, a Maja je završila druga i svi su joj čestitali. Ponos mi je do neba jer je jedna žena to obavila sama, njih su ipak dvoje, i to muških i mlađih", rekla je Maja. Larisa i Tomislav su završili treći, Mateo je bio četvrti, potom je stigla Nina, a Mariji je bilo jako teško jer su je jako boljela leđa, no nije odustajala.

Svi su navijali na nju, završila je i osjećala se jako loše jer je Alina tako lijepo dogurala ta kolica. Sve bih htjela. Želim sve kao i drugi, ali ne mogu. Voljela bih to bolje odrađivati, stvarno dajem sve od sebe", iskreno je rekla. I Alina i Mirna su je tješile i govorile kako nije bitno što je došla zadnja, nego što je završila izazov, a toliko su je boljela leđa.

Došao je red i na plavi tim - Antonija je u kolicima vukla Mirnu, a Ivica Edu! Ivica je krenuo prilično brzo, u nevjerici koliko je napredovao jer se nije mogao popeti na terasu kad je tek stigao u show. Na pola staze me već počelo boljeti i razmišljao sam da stanem... No znao sam da neću više krenuti ako stanem, stisnuo sam zube, skrenuo misli na nešto drugo i odlučio ići do kraja pa što bude", rekao je Ivica, koji je bio presretan što je završio izazov bez stajanja. Mirna je bodrila Tonku koja se borila s disanjem, no i ona je uspjela! Ponosna sam i na sebe! I na Ivicu isto!" rekla je Antonija.