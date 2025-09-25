Treneri zgroženi zbog konzumacije alkohola u 'Životu na vagi': 'Ovakvoj vrsti zabave nije mjesto ovdje'

Do trenera 'Života na vagi' Mirne i Ede stigla je informacija kako je boca vina poluprazna. Zvonimir je priznao kako je on bio jedan od tih koji je konzumirao alkohol. Navodno je tu bilo još ljudi, ali on je jedini preuzeo odgovornost.

"Ovakvoj vrsti zabave nije mjesto u 'Životu na vagi'", rekao je Edo, a Mirna je objasnila i zašto.