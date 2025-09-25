Emisije
Život na vagi

Treneri zgroženi zbog konzumacije alkohola u 'Životu na vagi': 'Ovakvoj vrsti zabave nije mjesto ovdje'

Trenerica Mirna objasnila je zašto alkoholu nije mjesto u 'Životu na vagi'

RTL.hr
25.09.2025 10:46

Do trenera 'Života na vagi' Mirne i Ede stigla je informacija kako je boca vina poluprazna. Zvonimir je priznao kako je on bio jedan od tih koji je konzumirao alkohol. Navodno je tu bilo još ljudi, ali on je jedini preuzeo odgovornost.

"Ovakvoj vrsti zabave nije mjesto u 'Životu na vagi'", rekao je Edo, a Mirna je objasnila i zašto. 

Mirna i Edo, Život na vagi
Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

"Neću vam ništa puno objašnjavati. Mislim da svi znate koliko je alkohol generalno štetan za ljudski organizam. Alkoholu nema mjesta prilikom gubljenja kilograma. Osim što ima jako puno kalorija, alkohol je toksičan za ljudski organizam, tijelu treba puno vremena da metabolizira alkohol, a onda da troši masno tkivo. Pomisliti na konzumaciju tako nečega u cijelom ovom procesu, mislim da je svima jasno kako je to nepotrebno", naglasila je. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

edo mirna život na vagi
