Treneri zgroženi zbog konzumacije alkohola u 'Životu na vagi': 'Ovakvoj vrsti zabave nije mjesto ovdje'

Do trenera 'Života na vagi' Mirne i Ede stigla je informacija kako je boca vina poluprazna. Zvonimir je priznao kako je on bio jedan od tih koji je konzumirao alkohol. Navodno je tu bilo još ljudi, ali on je jedini preuzeo odgovornost.
"Ovakvoj vrsti zabave nije mjesto u 'Životu na vagi'", rekao je Edo, a Mirna je objasnila i zašto.
"Neću vam ništa puno objašnjavati. Mislim da svi znate koliko je alkohol generalno štetan za ljudski organizam. Alkoholu nema mjesta prilikom gubljenja kilograma. Osim što ima jako puno kalorija, alkohol je toksičan za ljudski organizam, tijelu treba puno vremena da metabolizira alkohol, a onda da troši masno tkivo. Pomisliti na konzumaciju tako nečega u cijelom ovom procesu, mislim da je svima jasno kako je to nepotrebno", naglasila je.
