Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Trenerica izgubila strpljenje, kandidati optužili Ivana za varanje: 'Ne igraj prljavo ili ide diskvalifikacija!'

Novi izazov donio je više znoja i više drame. Jedan kandidat optužen za 'varanje', trenerica Mirna ga upozorila, a suparnički tim planuo

RTL.hr
19.09.2025 21:45

U najnovijem izazovu 'Života na vagi' kandidati su morali pokazati snagu, izdržljivost i timsku strategiju dok su vukli teške palete, no fizički napor brzo je zasjenila taktička tenzija između timova. Na početku su se kandidati slobodno rasporedili, neki su gurali, a dvojica su trebala stajati na paleti, čime je zadatak drugima postao još teži. No, iz minute u minutu izazov je sve više prerastao u psihološku borbu. Najveći prijepor nastao je kada su Ivan (GallaSandalla) i Dubravko iz crvenog tima pokušao, kako su to drugi vidjeli, otežati zadatak plavima. "Galla, ne tresi! Galla, što radiš?", čulo se. 

Ivan, Život na vagi
Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Čak je i trenerica Mirna morala reagirati: "Galla, ne igraj prljavo. Bit ćeš diskvalificiran!" No Ivan nije odstupao: "Normalno igram, to je pošteno, pravila su definirana!".Situaciju je dodatno zapaprio Zvonimir iz plavog tima, koji je poručio direktno Galli: "Drago mi je što gubite, a varaš!" Guranje paleta pretvorilo se u verbalno nadmudrivanje i pasivno-agresivne poruke između timova. Taktika ili provokacija? Ovisi koga pitate, no jedno je sigurno, adrenalin je nadmašio pravila igre, a napetosti su spremne eksplodirati.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ivan život na vagi
Život na vagi

Drama na snimanju 'Života na vagi': Domagoj se srušio na tlo, čulo se pucketanje koljena

Život na vagi

Katarina nikad oštrije o crvenom timu 'Života na vagi': 'Ne suosjećaju, dapače, rugaju se'

Moglo bi te zanimati

Prvim Ivičinom odustajanjem iz 'Života na vagi' trener Edo je bio šokiran, a evo što sada kaže!

Snažna poruka! Trener Edo ponosan na svoj crveni tim: 'Oni su mi poklonili povjerenje, a ja njima strpljenje'

Skandal na pontonu - crveni i plavi na rubu sukoba! 'Galla, ne igraj prljavo!

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' objavila fotku iz doba kada je imala višak kilograma: 'Bilo me sram slikati se, a trenirala sam dva puta dnevno!'

Ivica nakon odustajanja iz showa za RTL.hr: 'Meni 'Život na vagi' nije stao, nastavljam ga doma'

Mirna o lošim rezultatima na vagi: 'Pitam se jesu li oni uopće išta radili'