Trenerica izgubila strpljenje, kandidati optužili Ivana za varanje: 'Ne igraj prljavo ili ide diskvalifikacija!'

U najnovijem izazovu 'Života na vagi' kandidati su morali pokazati snagu, izdržljivost i timsku strategiju dok su vukli teške palete, no fizički napor brzo je zasjenila taktička tenzija između timova. Na početku su se kandidati slobodno rasporedili, neki su gurali, a dvojica su trebala stajati na paleti, čime je zadatak drugima postao još teži. No, iz minute u minutu izazov je sve više prerastao u psihološku borbu. Najveći prijepor nastao je kada su Ivan (GallaSandalla) i Dubravko iz crvenog tima pokušao, kako su to drugi vidjeli, otežati zadatak plavima. "Galla, ne tresi! Galla, što radiš?", čulo se.

Čak je i trenerica Mirna morala reagirati: "Galla, ne igraj prljavo. Bit ćeš diskvalificiran!" No Ivan nije odstupao: "Normalno igram, to je pošteno, pravila su definirana!".Situaciju je dodatno zapaprio Zvonimir iz plavog tima, koji je poručio direktno Galli: "Drago mi je što gubite, a varaš!" Guranje paleta pretvorilo se u verbalno nadmudrivanje i pasivno-agresivne poruke između timova. Taktika ili provokacija? Ovisi koga pitate, no jedno je sigurno, adrenalin je nadmašio pravila igre, a napetosti su spremne eksplodirati.

