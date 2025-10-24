Trenerica Mirna ima novi plan za Nenu: 'Prijavit ćemo te na natjecanje u bikini fitnessu!'

Treneri Mirna i Edo odlučili su testirati samostalnost preostalih kandidata prepustivši im da sami osmisle i provedu cijeli trening. Upravo je ta vježba samopouzdanja i znanja iznjedrila nevjerojatnu pohvalu koja je Nenu, jednu od najfokusiranijih natjecateljica, ostavila dirnutom, a gledatelje inspiriranima

Dok su kandidati znojni i fokusirani odrađivali vježbe koje su si sami zadali, trenerica Mirna je s ponosom promatrala plodove višemjesečnog rada. Ipak, odlučila je povući Nenu sa strane kako bi joj u četiri oka rekla ono što je postalo očigledno svima. "Moram priznati, ti si meni već onako gotov čovjek, skoro", započela je Mirna, gledajući u Nenu s divljenjem. "Još malo, ali promjena je fizički toliko vidljiva, doslovno ti se mišići već ocrtavaju. Baš si se lijepo izgradila." Ove riječi nisu bile samo pohvala za izgubljenih gotovo 23 kilograma, već priznanje nevjerojatnoj mentalnoj i fizičkoj preobrazbi. Nena, koja je od prvog dana ušla u show s jasnim ciljem, sada je stajala pred svojom mentoricom kao simbol discipline i uspjeha.

Mirna i Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Mirnin entuzijazam nije stao samo na komplimentima. Vidjevši Neninu predanost i izvanredne rezultate, otišla je korak dalje, sugerirajući joj put o kojem se Nena možda nije usudila ni sanjati. "Bome, znaš šta, prijavit ćemo te na natjecanje", izjavila je Mirna, aludirajući na svijet body fitnessa. "Ovo natjecanje u body fitnessu ili bikini fitnessu je neki žestoki level up nakon ovoga." Ova ideja, koja se Neni na početku putovanja mogla činiti kao znanstvena fantastika, sada je postala realna mogućnost. Njezina odlučnost sažeta je u rečenici koju je ponovila trenerici: "Ne odustajem od ničega." Upravo je ta rečenica, kako je Mirna istaknula, vodilja koja je Nenu dovela do predvorja finala.

Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Trenerica je zaključila razgovor analizom Nenina karaktera, opisujući je kao jednu od rijetkih kandidatkinja koja od samog početka ima nepokolebljiv fokus. "Ona je zaista primjer osobe koja je fokusirana, zna po što je došla i ima jasnu zacrtanu viziju", objasnila je Mirna. "Za jednu ovako malu, sitnu željeznicu, velik je broj kilograma izgubila i ima ogroman potencijal ne samo za finale, već i za glavnu nagradu." Nenina priča tako je postala više od samog mršavljenja. To je priča o snazi volje, o postavljanju ciljeva i beskompromisnoj borbi za njihovo ostvarenje. Dok se show bliži kraju, a borba za pobjedu postaje sve neizvjesnija, jedno je sigurno - Nena je već pobijedila u najvažnijoj borbi, onoj sa samom sobom, a njezina transformacija služit će kao trajna inspiracija svima koji sumnjaju u vlastitu snagu. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

