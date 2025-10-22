Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' bez zadrške: 'Josipa je u top tri kandidata, od srca joj želim pobjedu i taj novac!'

U još jednom tjednu prepunom emocija i neočekivanih preokreta, jedna je kandidatkinja dospjela u središte pozornosti, ne samo zbog izvanrednog rezultata na vagi, već i zbog snažnih riječi hvale koje joj je uputila njezina trenerica. Josipa, koja je od početka showa pokazivala iznimnu ustrajnost, ovoga je tjedna dobila priznanje koje ju je, kako sama kaže, 'povisilo za deset centimetara'

Tijekom napetog vaganja, trenerica Mirna nije skrivala divljenje prema Josipinom trudu, odlučivši stati na kraj bilo kakvim pričama o njezinoj nedovoljnoj posvećenosti. "Mislim da je Josipa jedna od top tri kandidata koji se najviše trude", izjavila je Mirna odlučno, dodavši: "To je evidentno od početka i ona ni u jednom trenutku nije imala pad. Skidam kapu stvarno, jer ovo što ja vidim koliko ti treniraš... Fascinantno je." Trenerica je otišla i korak dalje, otkrivši svoju osobnu želju i pristranost. "Ja zaista od srca želim da uđe u finale i neću lagati, nekako sam možda i pristrana. Voljela bih da ona i osvoji taj novac, i to zaista zbog novca. Financijska situacija koja je kod nje zaista teška, oduvijek, i mislim da bi joj to u životu puno značilo", emotivno je poručila Mirna, naglašavajući kako je Josipa napravila ogroman životni preokret.

icon-expand Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Ove pohvale dolaze u tjednu u kojem je Josipa otvorila dušu i podijelila s gledateljima bolne detalje iz svoje prošlosti koji su oblikovali njezinu osobnost i oprezan pristup ljudima. Priznala je kako su je razočarali oni od kojih je očekivala najveću podršku, uključujući bivše partnere, pa čak i vlastitu majku. "Koliko puta sam se razočarala u ljude da jednostavno ulazim u sve s oprezom. Kod mene apsolutno nema ništa sigurno, znači sve uzimam s rezervom. Očekujem najgore, nadam se najboljem. To je moj moto", iskreno je rekla Josipa. Upravo te životne traume, smatra trenerica Mirna, ojačale su je i izgradile mentalnu snagu koja je ključna za pobjedu. "Sve neprirodne situacije kroz koje je prošla zapravo su je samo ojačale, jer ono što nosi pobjednik 'Života na vagi' je prije svega mentalna snaga", prokomentirala je Mirna.

icon-expand Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Nakon emotivnog razgovora, uslijedio je trenutak istine na vagi, koji je samo potvrdio sve izrečeno. Unatoč nervozi koja je, kako kaže, uvijek prisutna, vaga je pokazala nevjerojatan rezultat. Josipa je u tjedan dana izgubila čak 3,7 kilograma, što čini točno 3% njezine tjelesne mase. Ovaj fantastičan postotak smjestio ju je visoko iznad opasne zelene linije i učinio jedinom kandidatkinjom koja je ovoga tjedna bila sigurna od ispadanja. "Nisam ovo očekivala, stvarno. Možda do tri kilograma... Presretna sam, prezadovoljna", rekla je Josipa s osmijehom olakšanja. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

