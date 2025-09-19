Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' objavila fotku iz doba kada je imala višak kilograma: 'Bilo me sram slikati se, a trenirala sam dva puta dnevno!'

icon-close

Na Instagramu je podijelila fotografiju iz 2015. godine kada je, iako je trenirala dva puta dnevno i hranila se, kako kaže, ispravno, te u samo dva mjeseca dobila 10 kilograma. Dijagnoza? Hashimoto i hipotireoza. "Nemam puno slika iz tog doba jer me bilo sram slikati se", iskreno je napisala. U objavi se osvrnula na tadašnju borbu s vlastitim tijelom, hormonima i samopouzdanjem, sve ono kroz što danas prolaze i mnoge žene.

Mirna, Život na vagi FOTO: Instagram

Danas, s godinama iskustva, edukacije i vlastitog eksperimentiranja, Mirna je potpuno transformirala i svoj izgled i pristup zdravlju i svoje znanje sada prenosi drugima kroz online program 'Body by Mirna'. "Postoji rješenje. Samo je bitno znati što raditi, a što ne i imati vodstvo barem na početku", poručuje Mirna. U opisu objave otkriva kako njezin program ne nudi samo vježbanje i jelovnike, već se temelji na razumijevanju hormona, živčanog sustava, antitijela i stvaranju navika koje pomažu ženama da imaju više energije i zdraviji odnos prema sebi.

Mirna i Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL