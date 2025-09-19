Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' objavila fotku iz doba kada je imala višak kilograma: 'Bilo me sram slikati se, a trenirala sam dva puta dnevno!'

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' podijelila iskrenu objavu o svom evišku kilograma.

RTL.hr
19.09.2025 11:41

Na Instagramu je podijelila fotografiju iz 2015. godine kada je, iako je trenirala dva puta dnevno i hranila se, kako kaže, ispravno, te u samo dva mjeseca dobila 10 kilograma. Dijagnoza? Hashimoto i hipotireoza. "Nemam puno slika iz tog doba jer me bilo sram slikati se", iskreno je napisala. U objavi se osvrnula na tadašnju borbu s vlastitim tijelom, hormonima i samopouzdanjem, sve ono kroz što danas prolaze i mnoge žene.

Mirna, Život na vagi
Mirna, Život na vagi FOTO: Instagram

Danas, s godinama iskustva, edukacije i vlastitog eksperimentiranja, Mirna je potpuno transformirala i svoj izgled i pristup zdravlju i svoje znanje sada prenosi drugima kroz online program 'Body by Mirna'. "Postoji rješenje. Samo je bitno znati što raditi, a što ne i imati vodstvo barem na početku", poručuje Mirna. U opisu objave otkriva kako njezin program ne nudi samo vježbanje i jelovnike, već se temelji na razumijevanju hormona, živčanog sustava, antitijela i stvaranju navika koje pomažu ženama da imaju više energije i zdraviji odnos prema sebi. 

Mirna i Zvonimir, Život na vagi
Mirna i Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

mirna život na vagi
Život na vagi

Prvim Ivičinom odustajanjem iz 'Života na vagi' trener Edo je bio šokiran, a evo što sada kaže!

Život na vagi

Skandal na pontonu - crveni i plavi na rubu sukoba! 'Galla, ne igraj prljavo!

Moglo bi te zanimati

Ivica nakon odustajanja iz showa za RTL.hr: 'Meni 'Život na vagi' nije stao, nastavljam ga doma'

Ivica ponovno odlazi iz 'Života na vagi': 'Nije to odustajanje, to je realnost!'

Mirna o iznenadnoj odluci kandidata da napusti show: 'Nažalost, Ivica mi se povjerio'

Mirna o lošim rezultatima na vagi: 'Pitam se jesu li oni uopće išta radili'

Šok! Povratnik Ivica izgubio tek pola kilograma: 'Jedno veliko razočaranje...'

Mirna se suprotstavila Ivici: 'Ne možemo se vaditi na genetiku'