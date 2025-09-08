Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' otkrila tko ju je najviše iznenadio od kandidata: 'Fali joj samopouzdanja, malo poticaja, motivacije'

Prošli tjedan započela je nova sezona 'Života na vagi' , a trenerica Mirna podijelila je svoja iskustva i dojmove s prvog vaganja. Taj je trenutak uvijek za nju najstresniji jer, kako kaže, napetost traje do posljednjeg trenutka. "Bilo je napeto do samog kraja jer sam saznala da nažalost moji nisu napunili onu vreću do kraja. Tako da sam se pribojavala da bi ovo vaganje zaista moglo biti na strani crvenih. Ja se nekako jako vežem za svoj tim pa sam im željela da svi što duže ostanu u showu i da to bude pobjeda na našoj strani", poručila je Mirna.

Najveće iznenađenje za nju bila je Marijina transformacija. " Ivici svaka čast na 8,9 kilograma, ali mene je osobno najviše iznenadio Marijin rezultat. Nisam očekivala od nje s obzirom na njezin angažman tijekom tjedna. Mislim da joj je to dalo vjetar u leđa da malo stisne jer vidim da njoj fali samopouzdanja, malo poticaja, motivacije. I zato mi je zbog nje same bilo najdraže vidjeti tih pet kila na vagi, iako je bilo i boljih rezultata", istaknula je trenerica.

Što se tiče konkurencije, Mirna smatra da plavi tim ima sve šanse da nastavi u istom tempu. "Dobili su i kompetitivnu trenericu, neću lagati. Ja sam iz natjecateljskog svijeta. Lijepo je biti kolegijalan i sudjelovati, ali došli smo se ovdje boriti i osvajati izazove, jer o osvojenim izazovima im ovisi ostanak u showu. Ja bih da svi oni što dulje ostanu. Od srca im želim da ostvare što veći rezultat ovdje u 'Životu na vagi'", zaključila je.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.