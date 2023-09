Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' preporučila nam je omiljene naslove: Gledaj ih već sada!

Keira Knightley i Mark Ruffalo u dirljivoj komediji o tome što se događa kada se sretnu dvije izgubljene duše koje zajedno pokušaju stvoriti prekrasnu glazbu. Greta (Knightley) i njezin dugogodišnji dečko Dave (Adam Levine) skupa su od fakulteta te se sele u New York kada on potpiše ugovor za veliku diskografsku firmu. Nažalost, putem će se udaljiti, hoće li to biti pogubno za njih i njihovu glazbu?

Špijunske igre

'Špijunske igre' (Spooks: The Greater Good, 2015) filmska je ekranizacija britanske špijunske TV-serije 'Spooks', a radnja filma zapravo se nastavlja na posljednju sezonu, točnije četiri godine nakon nemilih događaja kad saznajemo da je karizmatični terorist Adam Qasim pobjegao iz pritvora pod paskom MI5 tijekom rutinske primopredaje, a legendarni Harry Pearce, vođa protuterorističkog odjela, glavni je krivac za to. Osramoćen i prisiljen na ostavku, on odglumi samoubojstvo skokom u Temzu. No kada teroristički udar na samo srce MI5-a u Londonu postane neizbježan, Harry Pearce se 'vrati iz mrtvih' i pridružuje svom starom prijatelju i štićeniku Willu Crombieju u očajničkom pokušaju sprječavanja Qasimove smrtonosne ambicije, ali I da se iskupi za raniji neuspjeh.





Uhvati svaki val

Laird Hamilton je možda najveći surfer velikih valova svih vremena, živa legenda koja je ukrotila neke od najmoćnijih svjetskih valova. U surferskoj zajednici, on je također jedna od najkontroverznijih figura, inovator koji je napravio revoluciju u ovom sportu. Ovaj uzbudljivi portret izbliza prati Hamiltonovo izvanredno putovanje, od njegovog buntovnog djetinjstva na Havajima preko neustrašivih početaka u surfanju, do njegove neumorne potrage za sve većim valovima, potrage koja ga je na kraju dovela do osvajanja onoga što se naziva "najtežim valom ikada". Spajajući iskrene intervjue s akcijskim snimkama od kojih zastaje dah, Uhvati svaki val: Život Lairda Hamiltona" je pogled na život proživljen na rubu.