Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' slavi 40. rođendan, Mare joj poslala poruku: 'Zaslužuješ najljepše stvari koje život može dati'

Jedno od najprepoznatljivijih lica popularnog showa "Život na vagi", trenerica Mirna Čužić, danas slavi svoj jubilarni 40. rođendan. Iako je magistra ekonomije, životni put odveo ju je od ureda do fitness dvorane, gdje je postala ne samo trenerica, već i istinska inspiracija tisućama ljudi koji se bore s viškom kilograma i zdravstvenim problemima.
Najbolji dokaz tome je poruka koju joj je u povodu rođendana poslala prošlogodišnja kandidatkinja Marija.
"Postoje ljudi koji ne traže mjesto u srcu oni ga jednostavno pronađu i ostanu zauvijek. Ti si meni upravo takva. Mirna, sretan rođendan. Neka ti se vrati svaka ljubav koju si dala, svaki osmijeh koji si podijelila i svaka toplina koju nosiš u sebi. Zaslužuješ najljepše stvari koje život može dati", napisala joj je.
Njezin put do televizijskih ekrana nije bio posut samo uspjesima. Upravo je vlastita zdravstvena bitka postala temelj njezinog jedinstvenog pristupa vježbanju i razumijevanja s kojim pristupa kandidatima.
Kada tijelo kaže dosta
Iako je odrasla uz zdrave navike i sport joj je oduvijek bio način života, prije desetak godina suočila se s dijagnozom koja joj je, kako je sama rekla, došla kao ogroman udarac. Zbog Hashimota, autoimune bolesti štitnjače, njezino tijelo počelo se mijenjati. Unatoč redovitim treninzima, dobila je deset kilograma, zadržavala vodu i osjećala kroničan umor koji ju je znao prikovati za krevet.
Rješenje je pronašla u promjeni pristupa - izbacila je gluten i šećer, naporne treninge u teretani zamijenila vježbama s vlastitom težinom i dugim šetnjama te se posvetila smanjenju stresa.
Empatija kao najjača karika
Iskustvo s Hashimotom i nedavna otvorenost o borbi sa sindromom izgaranja oblikovali su je u trenericu kakva je danas. Njezina sposobnost da razumije unutarnje nemire kandidata, koji se često manifestiraju kroz kilograme, izdvaja je u poslu. Svakoj sezoni pristupa s puno promišljanja kako bi iz svakog pojedinca izvukla maksimum, svjesna da ne postoji univerzalan pristup.
"Kilogrami su samo vanjska manifestacija unutarnjih nemira", ističe Mirna, koja vjeruje da je mentalno zdravlje ključno za dugoročnu transformaciju. Upravo tu leži tajna njezine povezanosti s kandidatima, s kojima često ostaje u kontaktu i nakon showa, ponosno prateći njihove uspjehe.