Život na vagi

Trenerica Mirna zabrinuta zbog Zorana: 'Prelazi granice i onda mu dođe muka, nesvjestica...To nije dobro'

Zoran trenira iznad svojih mogućnosti, no trenerica Mirna upozorava na ozbiljne posljedice i još jednom pokušava postaviti granice, hoće li je ovaj put poslušati?

17.09.2025 22:15

Na treningu s trenericom Mirnom ponavlja se već poznat obrazac: pretjerivanje, zatim umor, pa i neugodni simptomi. "Zoki se dosta često precijeni", rekla je Mirna, objašnjavajući kako Zoran stalno testira svoje granice, ali ignorira signale tijela. "Prelazi granice i onda mu dođe muka, nesvjestica... To nije dobro", zaključuje trenerica. 

Zoran, Život na vagi
Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Iako Zoran uporno inzistira da "može i s muskulfiberom raditi", Mirna objašnjava da se time povećava zadržavanje vode u mišićima što može negativno utjecati na brojku na vagi. No problem nije samo fizički. "Nikako da dođemo na zelenu granu", priznaje Mirna u kameru. "Mislim da tu igra i muški ego, kada ne želi priznati da ne može, jer vidi da drugi rade."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

