Život na vagi

Trenerica Mirna o Josipi: 'Ona je pravi primjer žene koja nikad ne odustaje'

Na vagi je skinula čak 3 kilograma, a trenerica Mirna pohvalila njenu snagu i upornost unatoč ozljedama i bolovima

RTL.hr
20.09.2025 16:00

Josipa je i ovoga puta skromna i bez velikih predviđanja. "Ne volim ništa unaprijed govorit ni predviđat", rekla je prije vaganja, a onda pokazala da skromnost i upornost donose rezultat. Na vagi je izgubila 3 kilograma, odnosno 2,1% tjelesne mase, što je izazvalo veliko zadovoljstvo i među kandidatima i među trenerima. Mirna nije krila oduševljenje: "Ona mi je pravi primjer jedne žene koja je na pragu 50-ih, a ne odustaje. Bez obzira na ozljede i bolove, Josipa se uvijek snađe na treningu, čak i kad mene nema."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

