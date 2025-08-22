Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Trenerica Mirna otkrila kako izgleda život u 'Životu na vagi': 'Svi proživljavamo širok spektar emocija'

Trenerica Života na vagi' Mirna Čužić na Instagramu je otkrila kako zaista izgleda život u showu

RTL.hr
22.08.2025 11:00

Trenerica Života na vagi' Mirna Čužić na Instagramu je otkrila kako zaista izgleda život u showu. "Kakav je život u Životu na vagi'? Mnogi se pitaju, neki sami zaključuju, ali sada ću vam iskreno reći... To vam je simulacija života u malom", započela je Mirna.

Kako kaže, u kampu se stvara posebna atmosfera. "Jedna velika obitelj. Puno različitih karaktera, ljudi različitih dobi, životnih uvjerenja, prošlih iskustava i trauma. U tom kolektivu grade se odnosi. Prijateljstva, nekad i ljubavi. Ali i razmirice i neslaganja."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Život u showu, dodaje, često podsjeća na ubrzani film. "Svi proživljavamo širok spektar emocija jer sve što radimo je poput nekog ubrzanog filma. Buđenje, priprema hrane, treninzi, snimanja, izazovi, igre, spletke, mirenja. Smijeh i suze."

U tom procesu, uz kandidate su i treneri, nutricionisti, psiholozi te cijela produkcija. "Živimo u istom kampu. Provodimo dane zajedno i nastojimo biti u sinergiji radeći za isti cilj. Ali kao ni u životu ni tu nije uvijek idealno. Niti treba biti. Ovaj ubrzani film osim što ima za cilj skidanje kilograma je veliki test karaktera. Ne samo njihovih nego i naših. Iz svega ovoga izlaziš mentalno jači, bogat iskustvima kakve ti nekad ni stvarni život ne može pružiti."

Mirna i Edo, Život na vagi
Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Ipak, Mirna ističe da je važno ne zaboraviti – riječ je o televizijskom formatu. "Ipak, to je show. I nekad kamera prikaže highlights momenata koji stvore određene slike u javnosti, a sve to ovisi i kako koja osoba doživljava iste i tumači. I to je normalno."

Za nju, najveća vrijednost ovog iskustva je upravo povezanost s ljudima. "Povezivanje s ljudima na ovaj način, usmjeravanje ljudi kojima treba pomoć i razmjena emocija treneri – kandidati' je ono zbog čega se uvijek vraćaš... Još samo ova sezona' kad ti je teško, ali onda pogledaš rezultate, sretna lica, poruke zahvale starih kandidata i vjernih gledatelja i njihove nove živote... i ostaje samo da nabacim i ja osmijeh na lice i kažem – zahvalna sam za ovaj život u malom' koji i mene uči životu", dodala je. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Na kraju, poručila je da show okuplja ljude velikog srca koji su hrabri i spremni potražiti pomoć kad im zatreba. "Danas je još jedan novi dan kad možeš izabrati – kako ću živjeti ovaj život koji imam, što mogu promijeniti, što prihvatiti, a kada zatražiti pomoć", zaključila je Mirna svoju objavu.

'Život na vagi' nije samo borba pojedinaca s kilogramima - to je borba društva da mijenja uvjerenja, navike i budućnost generacija koje dolaze. Nova sezona 'Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!

Mirna Čužić Život na vagi
Život na vagi

Tamara je spremna na sve izazove koje 'Život na vagi' nosi: 'Ne želim da moja kći ostane bez mame'

Moglo bi te zanimati

Najstariji kandidat devete sezone traži recept za novi život

Upoznajte Josipu: Mami iz Kostrene želja je udomiti dijete

Ivica o povratku u 'Život na vagi': 'Osjećam veliku razliku'

Antonija o potencijalnom povratku u 'Život na vagi': 'Želim doći do 100 kilograma i osvojiti jednu od glavnih nagrada'

Antonija i Ivica vraćaju se u 'Život na vagi', ali vaga će odlučiti hoće li ostati u devetoj sezoni!

Ante otkrio svoju motivaciju za prijavu u 'Život na vagi': 'Najviše me motivira moj sin. Ne želim da mu se rugaju zbog mene'