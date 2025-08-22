Trenerica Mirna otkrila kako izgleda život u 'Životu na vagi': 'Svi proživljavamo širok spektar emocija'

Trenerica Života na vagi' Mirna Čužić na Instagramu je otkrila kako zaista izgleda život u showu

Trenerica Života na vagi' Mirna Čužić na Instagramu je otkrila kako zaista izgleda život u showu. "Kakav je život u Životu na vagi'? Mnogi se pitaju, neki sami zaključuju, ali sada ću vam iskreno reći... To vam je simulacija života u malom", započela je Mirna. Kako kaže, u kampu se stvara posebna atmosfera. "Jedna velika obitelj. Puno različitih karaktera, ljudi različitih dobi, životnih uvjerenja, prošlih iskustava i trauma. U tom kolektivu grade se odnosi. Prijateljstva, nekad i ljubavi. Ali i razmirice i neslaganja."

Život u showu, dodaje, često podsjeća na ubrzani film. "Svi proživljavamo širok spektar emocija jer sve što radimo je poput nekog ubrzanog filma. Buđenje, priprema hrane, treninzi, snimanja, izazovi, igre, spletke, mirenja. Smijeh i suze." U tom procesu, uz kandidate su i treneri, nutricionisti, psiholozi te cijela produkcija. "Živimo u istom kampu. Provodimo dane zajedno i nastojimo biti u sinergiji radeći za isti cilj. Ali kao ni u životu ni tu nije uvijek idealno. Niti treba biti. Ovaj ubrzani film osim što ima za cilj skidanje kilograma je veliki test karaktera. Ne samo njihovih nego i naših. Iz svega ovoga izlaziš mentalno jači, bogat iskustvima kakve ti nekad ni stvarni život ne može pružiti."

Ipak, Mirna ističe da je važno ne zaboraviti – riječ je o televizijskom formatu. "Ipak, to je show. I nekad kamera prikaže highlights momenata koji stvore određene slike u javnosti, a sve to ovisi i kako koja osoba doživljava iste i tumači. I to je normalno." Za nju, najveća vrijednost ovog iskustva je upravo povezanost s ljudima. "Povezivanje s ljudima na ovaj način, usmjeravanje ljudi kojima treba pomoć i razmjena emocija treneri – kandidati' je ono zbog čega se uvijek vraćaš... Još samo ova sezona' kad ti je teško, ali onda pogledaš rezultate, sretna lica, poruke zahvale starih kandidata i vjernih gledatelja i njihove nove živote... i ostaje samo da nabacim i ja osmijeh na lice i kažem – zahvalna sam za ovaj život u malom' koji i mene uči životu", dodala je.

Na kraju, poručila je da show okuplja ljude velikog srca koji su hrabri i spremni potražiti pomoć kad im zatreba. "Danas je još jedan novi dan kad možeš izabrati – kako ću živjeti ovaj život koji imam, što mogu promijeniti, što prihvatiti, a kada zatražiti pomoć", zaključila je Mirna svoju objavu. 'Život na vagi' nije samo borba pojedinaca s kilogramima - to je borba društva da mijenja uvjerenja, navike i budućnost generacija koje dolaze. Nova sezona 'Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!