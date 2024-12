Trenerica Mirna podijelila predivne prizore 'Života na vagi' i poručila: 'Ovo su ljudi koji su mi uzor'

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' osvrnula se na društvenim mrežama na osmu sezonu showa.

"Život piše nevjerojatne priče. Kad pomisliš da više nema izlaza... nađeš se u 'Životu na vagi', s nekim tamo divnim ljudima, na nekim treninzima... i gle čuda, prodrma se uspavana snaga u tebi. Okreneš novu stranicu poglavlja života za koje nisi ni sanjao da bi mogao živjeti. Može li svatko? Da. Želi li svatko? Ne. Jedno je misliti da želiš, a drugo je vjerovati u to i dokazati sebi da možeš. Ovi ljudi su htjeli. Pokazali su to suzama, znojem, radom, nekad padom pa opet ustajanjem. Zajedno s njima osjećali smo, smijali se i plakali. Toliki naboj emocija na jednom mjestu da nekad ni sama nisam znala što osjećam. Ali jedno je sigurno. Sreća i toplina oko srca kad se prisjetim kakav su put prošli i kakvi su ljudi postali... Ovo su ljudi koji su uzor meni. Nadam se i vama. Njihova transformacija daleko nadilazi same brojke na vagi. Ono nešto duboko u njima promijenilo se. Jer moguće je.. ako vjeruješ, ustraješ i usudiš se potražiti pomoć. Hvala vam... za sve uspomene koje ćemo ponijeti sa sobom i koje su zauvijek ostavile trag u mom životu", poručila je uz niz fotografija.