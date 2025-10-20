Emisije
Život na vagi

Trenerica Mirna pokazala svoj savršeni recept za sreću: 'Sunce, more, dobra hrana i još bolje društvo'

Trenerica Mirna na svom je Instagram profilu podijelila nekoliko opuštajućih trenutaka s odmora na moru

RTL.hr
20.10.2025 15:00

Na fotografijama zrači zadovoljstvom i pozitivnom energijom, a uz njih je dodala i inspirativnu poruku: "Girls day, sunce, more, dobra hrana i još bolje društvo. Recept za sreću i balans u duši i tijelu... i zato ti, more, hvala", napisala je Mirna uz objavu.

Podsjetimo, vrhunac prošlog tjedna u 'Životu na vagi' bio je neočekivani odlazak Zvonimira, dosadašnjeg kapetana plavog tima i najvećeg favorita. Iako je dugo slovio kao 'zvijer' sezone, taktičke igre i loš rezultat odveli su ga ispod crte. "Znam da sam bio konkurencija. Ali da ću se ljutiti, nema šanse", rekao je mirno pri izlasku. Iza sebe je ostavio 31,7 kilograma manje i snažan trag u ovoj sezoni.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

Mirna Život na vagi
