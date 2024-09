Trenerica Mirna prisjetila se velikog zaokreta u svom životu: 'Tada nisam ni sanjala...'

"Zapravo je kod mene sve u životu neplanirano. Mislim, što se tiče ovih nekih velikih životnih poteza, kao da mi je neki unutarnji instinkt rekao: 'Vrijeme je za promjenu'. Španjolska je došla sasvim slučajno. Oduvijek sam se željela preseliti negdje u inozemstvo, čak je u jednom trenu bila Australija, Amerika, ali španjolski stil života je nekako taj razigrani duh, mediteranski đir i odgovara mojoj osobnosti pa sam nekako otok Lanzarote izabrala za veliku životnu promjenu. Međutim, prije odlaska imala sam jedan period koji sam željela iskoristiti još malo za zabavu ili nekakav rad u Hrvatskoj. Našla sam sezonski posao u Dubrovniku, sasvim slučajno preko prijatelja koji je tamo već radio. Završila sam u jednom restoranu kao hostesa. Međutim, to je kratko trajalo jer sam netom nakon toga našla posao u struci u Dubrovniku u jednom sportskom centru. Jako mi se svidio grad, ljudi, energija. Dobro su me prihvatili i odlučila sam ipak dati priliku Hrvatskoj, ostati na Mediteranu", ispričala je.

Otkrila je i mane i prednosti života na jugu Hrvatske. "Mislim da ima puno više prednosti nego mana. Po meni je jedina mana što je jako udaljeno od svega, pogotovo zimi kad se smanje avionski letovi i općenito gdje god želite otići iz Dubrovnika, morate prvo doći u Zagreb i onda dalje. Ali što se toga tiče, to mi isto ne predstavlja neki veliki problem jer je Dubrovnik povezan s Crnom Gorom i nekim drugim zemljama okolo koje su stvarno predivne i koje vrijedi pogledati. Imaju predivnu prirodu. Što se prednosti tiče, mislim prije svega da je život na jugu, pogotovo ovako na krajnjem jugu puno mirniji, ljudi su nekako smireniji. Manje je tog stresa i užurbanosti. Naravno, svugdje ga ima, ne možeš to isključiti, ali koliko god da ti je stresan dan ili da se osjećaš loše, prošetaš uz more, nadišeš se onog divnog, čistog zraka, nema tramvaja, nema one gradske vreve i odmah je dan ljepši. Mislim da se osjete te razlike u čistoći, mirnijem životu, manje stresa, nekakvoj lakoći življenja", objasnila je Mirna.