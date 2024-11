Trenerica Mirna priznala Nikolini kako je vidi kao šeficu: 'Znala bi voditi grupu ljudi, na pošten način'

Mirna je Nikolini na vaganju priznala kako je vidi kao šeficu. ''Ti si meni netko tko bi znao voditi neku grupu ljudi ili tim, ali na pošten način. Na svojoj koži si osjetila kako je to kada te netko ugnjetava i svašta u životu. Baš zbog toga bih ja voljela u životu imati šeficu kao što si ti'', priznala je trenerica Nikolini, a ona je priznala kako za nju uvijek vrijedi red, rad i disciplina, no da je uvijek spremna i za šalu, no i kao rame za plakanje te da bi bila pravedna.