Trenerica Mirna s kolegom podijelila svoju metodu nošenja sa stresom: 'Negdje gdje ću biti sama sa sobom'

Njezina perspektiva i savjeti o nošenju sa stresom ponudili su Edu put prema izlazu iz vlastite krize. Mirna je podijelila svoju metodu - povlačenje u samoću i prirodu, svojevrsni "mind wellness" za punjenje baterija. "Ja se obično povučem negdje na samo u prirodu ili odem na neko mjesto koje je meni onako opuštajuće. Ali gdje ću biti sama sa sobom", savjetovala ga je. Za Edu, rješenje je bilo bliže srcu. Shvatio je da mu je za resetiranje i povratak motivacije potreban susret s obitelji. "Mislim da će meni pomoći da klinke vidim, da se malo resetiram i da se s njima malo poigram, kupam se, i onda da dođem nekako hladne glave na vaganje", zaključio je.

Ovaj emotivni vrtlog stavlja pred trenere i kandidate nove izazove. Dok se Edo povlači kako bi pronašao izgubljenu snagu, ostaje otvoreno pitanje može li se crveni tim suočiti s vlastitim problemima, pronaći zajedništvo i preuzeti odgovornost. Jedno je sigurno – borba za život više nije samo na vagi, već i u njihovim glavama.

