Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Trenerica Mirna suočila kandidate s bolnom istinom, pad entuzijazma prijeti svima: 'Izgledate kao da vam je duša umrla'

Nakon tjedana iscrpljujućih treninga, odricanja i emocionalnih uspona i padova, u zraku se osjetila promjena. Energija koja je nekoć prštala iz svakog pokreta, sada je zamijenjena letargijom i pukim odrađivanjem zadataka. Mirna, s oštrim okom iskusnog trenera, nije dopustila da joj to promakne

RTL.hr
08.10.2025 08:00

"Sad sam vas promotrila malo i izgledate mi kao da vam je duša umrla", poručila im je bez okolišanja, pogađajući u srž problema. Njezina kritika nije bila usmjerena na nedostatak snage, već na nedostatak volje i entuzijazma. Objasnila je kako se ista vježba može odraditi na dva načina: mehanički, s mislima na kraj treninga, ili s punom sviješću i energijom, što donosi stvarne rezultate i smanjuje rizik od ozljeda. "Imam osjećaj kao da smo sada došli do neke comfort zone gdje nam je sad sve ovo laganica. A zapravo, pazi sad ovo, sad kreće najteži dio zato što je ovaj dio na kraju psihički najgori", upozorila je Mirna, naglašavajući da je pred njima ključno razdoblje u kojem se lomi ishod cijelog procesa.

Mirna, Život na vagi
Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

mirna život na vagi
Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' otkrila kako je nakon operacije: 'Danas prvi put osjećam kako se tijelo stvarno budi'

Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' otkrila da je zaljubljena: 'On bi ženidbu, a ja nisam bila spremna'

Moglo bi te zanimati

Silvija iz 'Života na vagi' otkrila je li se naviknula biti gospođa Vlašić

Alina iz 'Života na vagi' oduševila javnost: Pogledajte reakcije na njenu transformaciju! 'Svaka joj čast, kapa do poda!'

Svi tužni zbog Zokija, crveni prozivaju Antu: 'Lošije karike ostaju i provlače se na vagi'

Edo u šoku zbog kandidatkinje Nene: 'Svašta sam vidio, ali ovo...zašto si uopće u 'Životu na vagi'?'

Peto dijete na putu, a Dominik iz 'Života na vagi' priznao pred svima: 'Moja supruga je prava superžena!'

Josipa iz 'Života na vagi' nakon vage priznaje: 'Možda me koštala i voda koju sam dosta popila. Neobjašnjivo je'