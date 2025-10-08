Trenerica Mirna suočila kandidate s bolnom istinom, pad entuzijazma prijeti svima: 'Izgledate kao da vam je duša umrla'

"Sad sam vas promotrila malo i izgledate mi kao da vam je duša umrla", poručila im je bez okolišanja, pogađajući u srž problema. Njezina kritika nije bila usmjerena na nedostatak snage, već na nedostatak volje i entuzijazma. Objasnila je kako se ista vježba može odraditi na dva načina: mehanički, s mislima na kraj treninga, ili s punom sviješću i energijom, što donosi stvarne rezultate i smanjuje rizik od ozljeda. "Imam osjećaj kao da smo sada došli do neke comfort zone gdje nam je sad sve ovo laganica. A zapravo, pazi sad ovo, sad kreće najteži dio zato što je ovaj dio na kraju psihički najgori", upozorila je Mirna, naglašavajući da je pred njima ključno razdoblje u kojem se lomi ishod cijelog procesa.