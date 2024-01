Trenerica Mirna za RTL.hr o pobjedniku 'Života na vagi': 'Nisam očekivala da će to biti Mislav Šepić'

Trenerica Mirna Čužić komentirala je za RTL.hr sedmu sezonu 'Života na vagi', osvrnula se na pobjednika Mislava Šepića i otkrila je tko je se najviše dojmio od ostalih kandidata.

Kakvi su vaši dojmovi o sedmoj sezoni 'Života na vagi'?

S obzirom na to da je ovo moja prva sezona, nisam imala nikakva očekivanja. Ostala sam ugodno iznenađena koliko je ovo divan projekt! Bila je turbulentna sezona, ali kao i svaka ima svoje uspone i padove. Kandidati su ovdje došli promijeniti svoj život, a to nije nimalo lagan proces. Pamtit ću je po puno novih poznanstava i prijateljstava, zanimljivih izazova i zabavnih anegdota s treninga i snimanja. Djelovali smo svi u sinergiji kao jedna velika obitelj - i kandidati i ekipa iz produkcije. Osjećala sam se kao da živim u nekom drugom svijetu i prihvatila sve ovo kao jednu veliku igru, ali s velikom dozom ozbiljnosti jer ipak je tu riječ o zdravlju i velikim promjenama, kako na fizičkoj tako i na mentalnoj razini.

Što mislite o pobjedniku Mislavu? Jeste li to očekivali?

Iskreno, nisam očekivala da će to biti Mislav Šepić. Ne zato što nisam vjerovala u njega, ali imao je opaku konkurenciju i zaista je bilo neizvjesno do samog kraja. Nina je grizla od početka na treninzima, pa i nakon showa vani, Goran također. Ali svi su na kraju jako blizu bili i doista su male razlike presudile. Mislav je jedan divan i vrijedan momak koji je probudio svoju skrivenu snagu, volju i želju za promjenom. Jako mi je drago, zaslužio je i čestitam mu od srca!

Koje je vaše mišljenje o pobjedniku među nefinalistima?

Neću lagati kad bih rekla da se nisam nadala, to jest čak sam i vjerovala da bi Pero mogao biti i pobjednik da je ušao u finale. Pero ima mentalitet sportaša i pobjednika. Kad treba, on će zapeti. Ne dramatizira nego se drži svoje rutine, ima disciplinu i ima dosta znanja o treningu i prehrani tako da je njemu s te strane, kao bivšem sportašu možda i bilo lakše. Vjerovala sam u njega, a što je najvažnije i on u sebe! Kad vjeruješ u sebe, sve možeš ostvariti.

Od drugih kandidata koji nisu odnijeli pobjedu tko vas se najviše dojmio?

Dajana i Nina. Jako različite karakterno, ali obje mogu i hoće stisnuti kad treba. Ostvarile su fenomenalnu fizičku transformaciju i vjerujem da će ustrajati u tome. Svidio im se njihov novi izgled koji se skrivao 'iza bedema', pouzdanje je poraslo i zavoljele su trening. Mislim da su i pažljivo pazile na satu te ponijele kući puno znanja koje će moći iskoristiti dalje u procesu treninga i zdrave prehrane.

Za koga smatrate da je najviše pomaknuo svoje granice?

Teško mi je izdvojiti samo jednu osobu jer mnogi od njih su napravili nevjerojatne stvari na treningu što se tiče napretka u snazi i kondiciji. Možda bih istaknula Marie - najstariju kandidatkinju ove sezone. Nije se nikad bavila sportom i nije trenirala, pa čak ni puno hodala! Veselila se treningu i usavršila deadlift te prehodala enormnu količinu koraka što je za nju bio zaista veliki pomak. Ne osporavam ni uspjehe ostalih kandidata, ali što su starije - ženama je puno teže. Ali kao što smo vidjeli, nije nemoguće.

Što mislite da je ključno sljedećih mjeseci za kandidate?

Održati redovitu rutinu svakodnevnog kretanja uz dva do tri puta tjedno nekog oblika treninga. Svakako se držati prehrane koju im je nutricionistica Martina približila i maksimalno pojednostavila tijekom ova tri mjeseca kako bi to sve bilo održivo primjenjivati i izvan showa. Rutina, disciplina i balans. Ne mora biti savršeno, događat će se život - usponi i padovi, ali bitno je ne potonuti i opet tražiti utjehu u hranu.

Gdje vidite 'zamke' za kandidate u vanjskom svijetu?

Svakodnevica nosi sa sobom stres. On je često okidač za instant rješenja koja nam privremeno, ali lažno umire mozak i čine da se osjećamo bolje. Ali to je kratkoročno rješenje koje kasnije izaziva krivnju i posljedice na zdravlje i fizički izgled. Zato im savjetujem da ostanu u kontaktu sa psiholozima koliko god je to potrebno. Također, bitno je pronaći neki ispušni ventil kako bi taj stres ili izazov ili bilo koju situaciju koja nas trenutno izbaci iz takta, preokrenuli u svoju korist.

Hoćete li se kandidatima pridružiti u nekim izazovima, primjerice Jure planira trčati maraton i voziti bicikl od Vira do Međugorja?

Vrlo rado, ali iskreno sumnjam. S obzirom na to da vodim svoj fitness studio u Dubrovniku, imam jako puno posla i projekata za narednu sezonu. Svakako ću im biti podrška kad god treba bez obzira na to što je show završio. Dogovaramo i neki usret kod mene u gymu, pa ćemo ako ništa, odraditi dobar trening i popiti proteinski smoothie da nazdravimo za nove pobjede.