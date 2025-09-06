Trenerica Mirna zabrinuta za Zvonimira: 'Podsjeća me na Alinu - ide prema pobjedi, ali ovo je krivi način!'

Na treningu pred vaganje, trenerica Mirna uočila je nešto što nije mogla ignorirati, Zvonimir je, po njezinoj procjeni, forsirao preko granice boli, a sve u želji za uspjehom. "Imam osjećaj da si cijelo vrijeme na rubu, plešeš po rubu, ali ideš iznad svojih mogućnosti i nećeš to priznati. Čemu riskirati ozljedu? Nekad si nerealan", rekla mu je. Zvonimir ostaje pri svom stavu: "Idem dokud mislim da mogu ići."

Ali Mirna mu tada kaže kako je podsjeća na prošlogodišnju pobjednicu.

"Zvone me podsjeća na Alinu prošle godine. Adrenalin ga pere, vidim da je željan, sigurna sam da ide prema pobjedi, ali ovo je krivi način." Zvonimir očito ima želju i cilj, ali Mirna zna koliko je tanka linija između motivacije i ozljede. Treba li mentalna snaga nadmašiti uvijek fizičku granicu?", naglasila je.

