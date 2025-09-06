Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Trenerica Mirna zabrinuta za Zvonimira: 'Podsjeća me na Alinu - ide prema pobjedi, ali ovo je krivi način!'

Trenerica Mirna prepoznala je poznati obrazac kod Zvonimira, forsira trening unatoč boli i pleše na rubu ozljede

RTL.hr
06.09.2025 11:00

Na treningu pred vaganje, trenerica Mirna uočila je nešto što nije mogla ignorirati, Zvonimir je, po njezinoj procjeni, forsirao preko granice boli, a sve u želji za uspjehom. "Imam osjećaj da si cijelo vrijeme na rubu, plešeš po rubu, ali ideš iznad svojih mogućnosti i nećeš to priznati. Čemu riskirati ozljedu? Nekad si nerealan", rekla mu je. Zvonimir ostaje pri svom stavu: "Idem dokud mislim da mogu ići."

Mirna i Zvonimir, Život na vagi
Mirna i Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

Ali Mirna mu tada kaže kako je podsjeća na prošlogodišnju pobjednicu.

 "Zvone me podsjeća na Alinu prošle godine. Adrenalin ga pere, vidim da je željan, sigurna sam da ide prema pobjedi, ali ovo je krivi način." Zvonimir očito ima želju i cilj, ali Mirna zna koliko je tanka linija između motivacije i ozljede. Treba li mentalna snaga nadmašiti uvijek fizičku granicu?", naglasila je. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi mirna zvonimir
Život na vagi

Ivana otkrila naviku koja ju je dovela do 137,7 kg: 'Četiri bijele kave dnevno s hrpom šećera'

Život na vagi

Ana spašava pse s ulice, a u 'Život na vagi' je došla s jasnim ciljem: 'Želim popraviti sebe i svoje zdravlje'

Moglo bi te zanimati

'Ti šuti'! Antonija u suzama nakon sukoba, a Edo poručuje: 'Ovakvom razgovoru nema mjesta u showu'

Plavi nadjačali strah i odnijeli prvu veliku pobjedu: 'Dobila sam tim iz snova!'

Tamara eksplodirala pred svima: 'Bila si tu prošle godine, a sad uopće nisi s nama!'

Antonija iskreno otkrila Edi: 'Znam što me čeka, i zato nemam više onaj žar'

Kapa do poda! Pobjednički tim u 'Životu na vagi' iznenadio odlukom

Nena u suzama nakon poraza crvenih: 'Najlakša sam, pa me žele van'

Martina prozvala Antoniju: 'Više je razloga za njezinu nedisciplinu...'