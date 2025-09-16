Emisije
Život na vagi

Trening bez Mirne završio burno: 'Ljut sam kao ris, ne znam što bih sve rekao!'

Zvonimir je preuzeo ulogu vođe treninga u plavom timu, ali čini se da nije svima sjeo njegov autoritet

RTL.hr
16.09.2025 22:35

Trening plavog tima ovaj put je vodio Zvonimir! Dok je trenerica Mirna bila odsutna, kapetan tima preuzeo je odgovornost i isplanirao kompletan trening za svoje kolege. No, njegova energija i uloga trenera nisu svima dobro sjeli. Najglasniji među nezadovoljnima bio je Zoran, koji nije skrivao frustraciju: "Daj se odmori i ti, jezik prvo! Ne mogu se koncentrirati na svoje misli dok te slušam!"

Zoran, Život na vagi
Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Dodao je kako su svi došli kao kandidati, pa mu nije jasno zašto Zvonimir nameće toliku autoritativnost. "Odradili smo trening, ali sam ljut kao ris i živčan. Smatram da je pretjerao." S druge strane, Katarina je stala u obranu kapetana: "Ako smo ga izabrali za vođu, vođa ima pravo reći što želi i odredit vježbu koju želi. Da je Mirna tu, to je druga stvar."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

