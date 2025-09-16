Trening bez Mirne završio burno: 'Ljut sam kao ris, ne znam što bih sve rekao!'

Trening plavog tima ovaj put je vodio Zvonimir ! Dok je trenerica Mirna bila odsutna, kapetan tima preuzeo je odgovornost i isplanirao kompletan trening za svoje kolege. No, njegova energija i uloga trenera nisu svima dobro sjeli. Najglasniji među nezadovoljnima bio je Zoran, koji nije skrivao frustraciju: "Daj se odmori i ti, jezik prvo! Ne mogu se koncentrirati na svoje misli dok te slušam!"

Dodao je kako su svi došli kao kandidati, pa mu nije jasno zašto Zvonimir nameće toliku autoritativnost. "Odradili smo trening, ali sam ljut kao ris i živčan. Smatram da je pretjerao." S druge strane, Katarina je stala u obranu kapetana: "Ako smo ga izabrali za vođu, vođa ima pravo reći što želi i odredit vježbu koju želi. Da je Mirna tu, to je druga stvar."

