Život na vagi

Trening ga je slomio: Kapetan crvenih Dominik pustio suzu pred svima!

Nakon napornog treninga, Dominik se emotivno otvorio, a Edo ga podržao: 'Imaš puno razloga da budeš emotivan, dozvoli si to'

RTL.hr
12.09.2025 22:30

U najnovijoj epizodi 'Života na vagi', kapetan crvenog tima, Dominik, pokazao je kako prava snaga dolazi i iznutra. Nakon intenzivnog treninga, koji je fizički iscrpio sve kandidate, Dominika su svladale emocije. "Ovo me emocionalno udarilo, neka neobična emocija, suze su mi došle na oči," priznao je kroz suze Dominik. Trener Edo, koji od početka vidi veliki potencijal u Dominiku, objasnio je kako su ovakvi trenuci potpuno normalni, čak i poželjni.

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

"Imaš puno razloga da budeš emotivan. Radiš fantastično. Dozvoli si emociju da izađe van," poručio mu je Edo, naglasivši kako fizički izazovi često ruše unutarnje barijere koje nosimo. Edo je istaknuo i da treninzi nisu tu samo da bi oblikovali tijelo, već i kako bi otvorili prostor za emocionalno rasterećenje. Dominik, koji je već ranije pokazao kako ozbiljno shvaća svoju ulogu kapetana, još jednom je potvrdio da se ne boji ni suza ni ranjivosti. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

