'Tu volju i snagu koju ti imaš, i ja želim imati'! Emotivne poruke ujedinile kandidate: 'Uvijek se sjeti svoje djece i da im treba tata još dugo godina'

Cilj je bio pružiti "mali poguranac, malo motivacije ili neku toplu, lijepu riječ" onome kome je to možda najpotrebnije. "Htjeli bismo da i ovo na neki način bude jedan mali timski zadatak podrške", objasnila je trenerica, a atmosfera koja je uslijedila pokazala je koliko su kandidatima takvi trenuci bili potrebni. Umjesto rivalstva, prostorijom su zavladale pozitivne vibracije i osjećaj da su, unatoč svemu, postali prava klapa. Jedan od najemotivnijih trenutaka bio je kada je Domagoj pročitao svoje pismo upućeno Mariji. Njegove riječi bile su odraz divljenja prema njezinoj borbenosti i vedrom duhu koji unosi među kandidate. "Draga Marija, ostani takva kakva jesi. Vedra, zabavna i pozitivna", započeo je Domagoj. "Svaka čast na današnjem angažmanu. Samo tako nastavi na svim treninzima i nebo je granica. Kile više neće biti problem nego prošlost, a budućnost će biti još ljepša." Njezina reakcija otkrila je koliko joj je značila ta iskrena podrška. "Svi mi... bilo mi je predivno. Ja kakva san na vagi, takva sam i vani. Ja se uopće ne pretvaram", rekla je zahvalivši Domagoju na lijepim riječima koje su joj dale dodatnu snagu.

Ubrzo nakon toga, sudbina je htjela da Katarina pročita pismo koje je napisala upravo Domagoju, stvarajući krug podrške koji je dirnuo sve prisutne. Katarina je u Domagoju prepoznala uzor i snagu koja i nju samu gura naprijed. "Dragi Domagoj, ja za tebe mogu samo reći da si mi inspiracija i motivacija. Jer tu volju i snagu koju ti imaš, i ja želim imati", poručila mu je Katarina, a zatim se osobnim i dirljivim riječima dotaknula onoga što je njegova najveća životna pokretačka snaga: "Uvijek se sjeti svoje djece i da im treba tata još dugo godina." "Drago mi je da sam im ja motivacija i da imaju nekoga ovdje među nama tko ih motivira i tjera da budu još bolji i još jači", izjavio je ponosno. Kako su i sami treneri primijetili, energija se drastično promijenila nabolje. "Baš se osjeti da je malo drugačija energija ovaj tjedan. Postali ste zaista prava klapa i to je ono zbog čega smo mi nekako najponosniji", poručili su im.

Iako se od idućeg tjedna natjecanje vraća u stari, kompetitivni format, jedno je sigurno – veze stvorene kroz međusobnu podršku i razumijevanje ostat će trajna motivacija. Kandidati su dokazali da se najveće pobjede ne ostvaruju samo na vagi, već i u srcima onih koji te na tom putu bodre.

