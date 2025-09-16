Emisije
Život na vagi

U crvenom timu buknula rasprava, svi gledaju u jednu osobu: 'Čuli smo i tvoje glasine!'

Povjerenje u crvenom timu poljuljano je nakon što su se članovi međusobno suočili s optužbama za tračeve i širenje neistina. Neki su priznali pogreške, dok su drugi pokušali obraniti svoj stav

RTL.hr
16.09.2025 21:50

Napetosti u crvenom timu kulminirale su ozbiljnim razgovorom pred svima. Nakon što se među kandidatima počelo šuškati o tračevima, Dominik je otvoreno prozvao Anu, optuživši je da je širila priče i stvarala pogrešnu sliku o njemu pred ostalima. "Ti moraš biti svjesna da smo i mi čuli tvoje glasine," rekao je Dominik Ani, ne skrivajući razočaranje. Ana je pokušala objasniti da nikoga nije namjerno povrijedila, no većina ekipe složila se da je situacija izmakla kontroli. 

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

U cijelu priču uključila se i Snežana, koja je pokazala dozu samokritike: "Naša pogreška je što nismo kao tim pozvali Anu na razgovor, nego smo je samo odgurnuli. Tu smo zakazali," iskreno je priznala. Dodala je da ovakve situacije trebaju biti lekcija svima, kad vide da je nekome loše, ne treba ga odbaciti, već mu prići i razgovarati. U razgovoru su sudjelovao i Domagoj pokušavajući smiriti napetu atmosferu i vratiti fokus na zajednički cilj.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

