U crvenom timu buknula rasprava, svi gledaju u jednu osobu: 'Čuli smo i tvoje glasine!'

Napetosti u crvenom timu kulminirale su ozbiljnim razgovorom pred svima. Nakon što se među kandidatima počelo šuškati o tračevima, Dominik je otvoreno prozvao Anu, optuživši je da je širila priče i stvarala pogrešnu sliku o njemu pred ostalima. "Ti moraš biti svjesna da smo i mi čuli tvoje glasine," rekao je Dominik Ani, ne skrivajući razočaranje. Ana je pokušala objasniti da nikoga nije namjerno povrijedila, no većina ekipe složila se da je situacija izmakla kontroli.

U cijelu priču uključila se i Snežana, koja je pokazala dozu samokritike: "Naša pogreška je što nismo kao tim pozvali Anu na razgovor, nego smo je samo odgurnuli. Tu smo zakazali," iskreno je priznala. Dodala je da ovakve situacije trebaju biti lekcija svima, kad vide da je nekome loše, ne treba ga odbaciti, već mu prići i razgovarati. U razgovoru su sudjelovao i Domagoj pokušavajući smiriti napetu atmosferu i vratiti fokus na zajednički cilj.

