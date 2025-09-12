'U egzotičnom plesu sam puno bolja nego u egzotičnom voću': Mare veselo ušla u novi izazov

Nutricionistica Martina Linarić posjetila je kandidate i najavila - na jelovniku su znanje i kuhanje. Očekuje ih mali ispit znanja, a Ana je uvjerena da će novi izazov biti kompliciran. "Pobjednik će dobiti nagradu. Nadam se da ćete se dobro skoncentrirati", poručila je kandidatima Martina.

Zvone je poručio da obožava kvizove, no nije siguran u sebe kada je Martinin izazov u pitanju. U natjecanju o vrstama povrća i mesa - bilo je napeto. "U mesu sam na svom terenu, da sam pogriješio, ne bih sam sebi oprostio", otkrio je Zvone.