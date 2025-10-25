U predzadnjem tjednu 'Života na vagi' vidjeli smo baš sve: Izdaju u izazovu, taktičko ratovanje bivših timova, emotivne susrete i kalorijsku bombu

Pred finale 'Života na vagi' sve pršti od emocija i taktika! Ovi trenuci obilježili su tjedan

U jednom od najnapetijih izazova sezone, Dominik i Nena našli su se u finalnom sprintu za nagradu koja im je značila sve - poziv obitelji. Nena je imala prednost, ali Dominik je u zadnjim sekundama preskočio ogradu i stigao prvi do cilja, šokiravši sve prisutne. "Moj intelekt je pobijedio", izjavio je Dominik, dok su Neni niz obraze tekle suze razočaranja. Ovaj neočekivani potez uzdrmao je odnose u kući i jasno pokazao koliko su ulozi veliki u završnici. Kada se Domagoj vratio na sjevernu tribinu Maksimira, nije očekivao da će ga tamo dočekati njegovi najbliži prijatelji. Suze, zagrljaji i priznanja kako nisu bili svjesni razmjera njegove borbe rasplakali su i gledatelje i natjecatelje. "Zvali smo te, a ti si izmišljao da imaš temperaturu", priznali su mu, otkrivši koliko su ga zapravo trebali i koliko je i njima ova borba otvorila oči.

Iako su timovi službeno odavno raspušteni, rat između bivših plavih i crvenih nikad nije bio žešći. Nakon Snežaninog odlaska, crveni tim pokušava očuvati strategiju do kraja, dok se plavci, predvođeni Antom, Marijom i Josipom, udružuju kako bi uzvratili. "Sve su karte otvorene", priznao je i sam Dominik, a u zraku visi pitanje: hoće li prevladati lojalnost ili čista taktika?

Nakon teških dana, Mariju je dočekalo iznenađenje koje nitko nije mogao ostati ravnodušan. Kada se na ekranu pojavila njezina tetka, emocije su preplavile dvoranu. "Jedva čekam da te zagrlim", kroz suze je rekla Marija, a trenerica Mirna jedva je suspregnula suze. Ovakvi trenuci podsjećaju sve da borba u showu nije samo fizička nego i duboko emotivna.

Na stol je stigla zagorska gozba, a na test su stavljene i taktika i volja. Dok su neki kandidati odustali, Ante i Dominik vodili su kalorijsku bitku stoljeća. Ante je pojeo 2200 kalorija i osvojio ključnu prednost na vagi. "Nisam toliko zbog prednosti, više sam napravio show", rekao je kroz smijeh, ali svi znaju da bi upravo taj potez mogao imati ogroman utjecaj u zadnjem tjednu. Pred sam ulazak u veliko finale, 'Život na vagi' više nego ikad pokazuje koliko je ovo više od običnog natjecanja. Emocije, taktike, stari timski savezi i preokreti u zadnji tren - sve to čini završnicu ove sezone napetijom nego ikad. Tko će do finala ostati uspravan, a tko pasti pod težinom odluka? Odgovore donosi posljednji tjedan.

