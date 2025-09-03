U tjedan dana pojeli 35 kilograma brašna, 25 kilograma šećera i čak 19 litara ulja!

Za početak dana kandidate 'Života na vagi' dočekala su dva stola puna hrane i pismo - svatko je dobio svoj 'doručak iz snova', kako su ga oni opisali. Za jednim stolom kandidati su zaključili da je riječ o zamci i nisu željeli jesti. Neki su se nećkali, ali smatram da smo to dobro odradili jer ipak smo bili svjesni što nas čeka", zaključio je Ivan. Za drugim stolom Zoran je pojeo tri jaja, tri komada špeka i krišku kruha, a nutricionistica je rekla da nije toliko loš takav doručak, ali pržene slanine je bilo više od preporučene količine. Potom je pozvala kandidate na prvi masterclass o njihovoj dosadašnjoj prehrani. Stigli su dvoranu s golemim stolom prepunih hrane, a Edo je spomenuo kako već dugo radi u 'Životu na vagi' te zaključio: Prilično sam zatečen." Ispred svakog je bila hrana koju je unio u tijelo u tjedan dana i dok su se neki zafrkavali zbog svega što vide, drugi su zaključili da je to više za plakanje. Stvarno užas", rekao je Domagoj kad ih je Edo pitao za komentar.

icon-close

Ono što mi napisali u dnevnicima prehrane - prenijela sam na stol", objasnila je nutricionistica te otkrila da negdje nisu otkrili količine pa je procijenila količine na osnovu toga kako se hrani većina građana Hrvatske, što im je dočarala i vrčevima u kojima su se nalazile masti, šećeri, sol, kava, razni napitci... kako bi i oni, a i gledatelji vidjeli u čemu najviše griješe. Za ovaj zadatak u vrčevima su bili obojena tekućina, pijesak, gips dok je ostala hrana donirana u obližnja poljoprivredna gospodarstva. Svaki je kandidat svoj vrč istresao na logo 'Života na vagi'. Martina je objasnila što je sve stavila pod 'brašno' te otkrila da su njih 18-ero u tjedan dana pojeli 35 kilograma brašna, što je kuhar Domagoj komentirao da je u restoranu dosta za sav kruh u tjedan dana koji može zadovoljiti potrebe 400 do 500 obroka dnevno! Vodeća je bila Marija, koja je pojela 5,5 kilograma u sedam dana! Martina je naglasila da često nismo ni svjesni koliko hrane unosima tijekom dana, primjerice, keksa, peciva... Sljedeća skupina bili su masti/ulja, a kandidati su se iznenadili brojkom od 19 litara u tjedan dana. Zvonimir je masti, odnosno, ulja konzumirao čak dvije litre, što ga je dosta šokiralo. Zvonimir je pojeo i najviše šećera, a zajedno su pojeli 25,3 kilograma šećera! Pojeo je 5,5 kilograma šećera u tjedan dana, a dozvoljena dnevna doza za muškarce je od 25 do 30 grama!" rekla je Mirna.

icon-close

Zvonimir je rekao da pije više od tri litre gaziranih pića dnevno, a vodu samo ako mora. Najmanje šećera u sedam dana, samo deset grama, unio je Ivica koji je, na radost nutricionistice i trenera, otkrio da je naučio te da više ne konzumira gazirana pića. Ivana je popila čak šest litara kave tjedno, a Edo se čudio kako to tijelo uopće može apsorbirati toliko količinu kofeina te kako Ivana uopće spava! Dnevno maksimalna dozvoljena količina soli je tri grama, a njihov prosjek je 350 grama! Marija je u danu pojela tri pizze, što je 50 grama soli, a to je dnevna količina za njih 18! Ne želimo stigmatizirati nijednu namirnicu - sve je dozvoljeno, ovdje je ozbiljan problem količina", rekao je Edo. Domagoj dodao kako si nije mogao predočiti koliku količinu hrane unose i drago im je što su to doživjeli, a potom su im pokazali i stol prepun voća, povrća i ostalih zdravih namirnica.

icon-expand Kandidati za stolom FOTO: RTL

Kasnije su se Mirna i Edo posvetili 'povratnicima' Antoniji i Ivici koji nisu sudjelovali u jučerašnjem izazovu pa su željeli da ga sad odrade. Za razliku od prošle sezone, kada nisu mogli hodati nekoliko metara, sada su krenuli lakše, i to uzbrdo, i samo se nadali da neće morati stajati. Pred kraj izazova Antoniju su preplavile emocije, a Ivica je ponosan što ga je odradio bez stajanja! Mislim da će biti ponosni i moji klinci supruga", dodao je i nastavio bodriti Tonku, koja se rasplakala kad je ušla u cilj. Na liječničkom pregledu bili su zadovoljni jer gubitkom kilograma, Ivicu više ne bole koljena, hoda bolje, može napraviti čučanj, a on je komentirao kako će ostvariti cilj od 120 kilograma. Antoniji je bilo teže, Mirna ju je bodrila, a na pregledu su rekli da je njezin napredak vidljiv; ponajprije što može uopće obaviti pregled, koji zbog tjelesne mase prošlu sezonu nije bilo moguće, ali bitno je nastaviti proces. Dosad je regulirala i tlak, i kašalj, što se nada da će se dogoditi s dijabetesom.

icon-expand Ivica i Antonija, Život na vagi FOTO: RTL.hr