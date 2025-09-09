Emisije
Život na vagi

U 'Život na vagi' stigla poznata lica!

Alina i Marija stigle su u 'Život na vagi'

09.09.2025 10:15

Vruć dan u 'Životu na vagi' donosi i prvi mali izazov devete sezone! Kandidati nagađaju što ih čeka - Mare primjećuje neobično okupljanje oko bazena dok Kate veselo poručuje: Napokon ćemo zaplivati!" No Ema priznaje da se boji vode, a Kate je bodri: Tako je rekla da se boji zatvorenog prostora pa je kopala tunel tako da će i ovo svladati."

Treneri su za kandidate pripremili izazov kojim će testirati njihovu ravnotežu, a pravila su jasna: tko prvi padne gubi bod za svoj tim. Ako netko izdrži pet minuta, tek tada dolazi teži dio - ravnoteža na jednoj nozi! Zbog ozljede, Ante ovaj put neće moći sudjelovati.

Pobjednički tim dobit će uistinu vrijednu nagradu - uživanje u bazenu i razgovor s posebnim gošćama, prošlogodišnjom pobjednicom Alinom i njezinom cimericom Marijom. One će kandidatima prenijeti svoja iskustva i dati im savjete iz prve ruke. Svakako prepoznajem sebe među njima", priznaje Marija dok Domagoj ističe: Stvarno mislim da nam nema tko bolje savjete dati i ukazati nam na neke sitne greške koje još uvijek radimo od njih dvije."

Tko će pokazati veću izdržljivost i koncentraciju - pogledajte u večerašnjoj epizodi 'Života na vagi' u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

