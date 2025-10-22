U 'Životu na vagi' počinje nemilosrdna borba za finale: 'Sve su karte otvorene!'

Nakon tjedna nabijenog emocijama, preostali kandidati suočili su se s neočekivanim preokretom - nitko nije ispao. No, umjesto olakšanja, ovaj im je darovani tjedan donio samo novu razinu napetosti. Bez sigurne zone i s finalom na dohvat ruke, timovi su se povukli u svoje kutove, a strateške ploče su se užarile. Igra je ušla u završnu, najnemilosrdniju fazu u kojoj više nema mjesta za pogreške

Bivši crveni tim, predvođen strategom Dominikom, dosad je djelovao nezaustavljivo. Njihov otvoreni pakt da će se kao četvorka držati do samog kraja bio je javna tajna. Međutim, Snežanin odlazak srušio je tu kulu od karata. "Evidentno je da nam je ovo što se dogodilo sa Sneki malo poremetilo naše grandiozne planove", priznao je Dominik svojim suigračima, Neni i Domagoju, na hitnom sastanku. Svjestan da su sada brojčano izjednačeni s plavima, postavio je brutalno jasna pravila za preživljavanje. "Jeste li svjesni da od vas dvoje sljedeći put morate imati bolji rezultat od nekoga od njih?" upozorio ih je, stavljajući pritisak na Nenu i Domagoja. Njihova sudbina više ne ovisi samo o timskoj lojalnosti, već i o brojkama na vagi. Ako netko od njih poklekne, crveni san o finalu raspast će se u komadiće. Unatoč svemu, timski duh ostaje snažan. "Mi znamo da i sljedeći put ista stvar, da li se držimo? Držimo se kao tim i gotovo, nema druge", odlučno su zaključili, spremajući se za totalni rat.

icon-expand Ante i Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Nakon tjedana unutarnjih trzavica i loših taktičkih poteza koji su ih gotovo stajali opstanka, shvatili su da je vrag odnio šalu. Ante, u svom prepoznatljivom stilu, situaciju je opisao slikovitom metaforom: "Štrumpfovi su izašli iz šume i bore se. Još uvijek su tu, još uvijek dišu." Ovaj put, "Štrumpfovi" imaju plan. Gledajući kako crveni kuju strategije, odlučili su im uzvratiti istom mjerom. "Plavci se definitivno moramo držati zajedno i kalkulirati kako oni kalkuliraju. Tako ćemo i mi", odlučno je poručila Marija, signalizirajući kraj naivnosti. Njih troje, koji su do jučer glasali jedni protiv drugih, sada su postali jedinstvena fronta. Svjesni su da samo kao ujedinjeni blok imaju šansu suprotstaviti se organiziranom crvenom timu. Ante, koji je dugo izbjegavao ulogu vođe, sada je dio trojca koji zna da je opstanak moguć jedino ako zaborave na stare nesuglasice i zaigraju kao jedan.

icon-expand Nena, Dominik i Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Iako su se timovi jasno grupirali, situacija je daleko od jednostavne. Čak je i Dominik priznao da je ishod potpuno nepredvidiv. "Svjesni smo svi da su karte na stolu sve otvorene, da je svaka opcija moguća, pa realno moguća i opcija da bivši plavi tim sa mnom uđe u finale", izjavio je, pokazujući da je spreman i na najneočekivanije scenarije. U zraku visi pitanje - hoće li na kraju presuditi timska lojalnost ili individualni zasluženi opstanak? Nena je izrazila ono o čemu mnogi razmišljaju: "Više mi je u glavi to da oni koji su zasluženo tu, ostanu do kraja." Njezine riječi otvaraju mogućnost da bi se savezi mogli ponovno promijeniti ako netko osjeti da njegov suigrač ne zaslužuje mjesto u finalu. Jedno je sigurno: pred kandidatima je tjedan u kojem će se testirati ne samo njihova fizička izdržljivost, već i mentalna snaga, povjerenje i sposobnost taktičkog nadmudrivanja. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

