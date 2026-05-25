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Život na vagi

Udala se Marsela iz 'Života na vagi', bivši kandidati podijelili su atmosferu s vjenčanja

RTL.hr
25.05.2026 08:00

Bivša kandidatkinja sedme sezone RTL-ovog showa 'Život na vagi', Marsela Karamatić prošle je subote izrekla sudbonosno 'da', a lijepe trenutke s vjenčanja podijelili su njezini prijatelji i bivši kandidati showa na društvenim mrežama.

Marsela, Život na vagi
Marsela, Život na vagi FOTO: RTL - Instagram

Marsela je za svoj veliki dan odabrala raskošnu bijelu vjenčanicu, a mladenci su nakon ceremonije izašli iz crkve uz pljesak okupljenih gostiju i slavlje ispred crkve. Na fotografijama i snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se vesela atmosfera, zagrljaji i zajedničko fotografiranje uzvanika.

Marsela je tijekom sudjelovanja u showu osvojila gledatelje iskrenošću i velikom transformacijom, a nakon showa često je isticala koliko joj partner znači i koliko joj je bio velika podrška. Danas je njihova ljubavna priča dobila i svoje najljepše poglavlje.

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Život na vagi

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