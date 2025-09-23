Unatoč tenzijama i nesuglasicama, Edo snažnom porukom podržao crveni tim: 'Kad ih svi budu napadali, ja ću ih braniti'

Edo je tako još jednom pokazao da unatoč svim izazovima vjeruje u svoj tim i stoji iza njega.

Uz objavu je poslao snažnu poruku podrške: "Kad ih svi budu napadali, ja ću ih braniti! Zato što su moji. Odabrao sam ih znajući da neće biti lako. Jaki su, kompetitivni, ali i lojalni. Ljudi su od krvi i mesa, sa svim svojim vrlinama i manama. Imaju svoje dobre i loše dane, kao i ja. Idemo dalje, nema predaje. Coach se okupao."

Podsjetimo, atmosfera u 'Životu na vagi' dosegnula je točku vrenja. Dok se peti ciklus zahuktava, a treninzi postaju sve zahtjevniji, zidovi motivacije kod pojedinih kandidata opasno se ljuljaju. Treneri Edo i Mirna suočavaju se s najvećim izazovom dosad, slomljenim duhom i otporom unutar timova, a sukob između trenera Ede i kandidata Ivana prijeti potpunim raspadom crvenog tima.

Najveći izvor napetosti postao je Ivan, koji je samo nekoliko trenutaka nakon što je energično plesao, pa čak i ubacio pokrete capoeire, na treningu počeo tražiti izgovore. Njegova pritužba na bolna koljena izazvala je nevjericu kod trenera. "Zanimljiv je taj kontrast. Nekoliko trenutaka prije Ivan pleše, a dvije minute kasnije, kad je došao trening, odjedanput 'teško mi je'. Razumijem da je teško, ali to je preveliki kontrast", izjavio je Edo, vidno razočaran. Sukob je eskalirao kada je Ivan odbio raditi vježbu, što je dovelo do otvorene konfrontacije. "Ovakvo nepoštovanje ne toleriram, samo da znaš", poručio mu je Edo, na što je Ivan uzvratio: "Ni ja isto. Ako ti nećeš poštovati moje, zašto bih ja tebe?"

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.