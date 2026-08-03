Unatoč teškoj dijagnozi, Edo iz 'Života na vagi' javio se s otoka sa štapom u ruci: 'Ljeto mi se ipak odlučilo ukazati'

Nakon što je nedavno zabrinuo javnost iskrenom objavom o teškim bolovima i borbi s ekstruzijom diska L5-S1, omiljeni trener iz RTL-ove emisije 'Život na vagi', Edin Mehmedović, dokazao je da ga ni zdravstvene tegobe ne mogu spriječiti u hvatanju ljetnih radosti.
Edo se javio s Dugog Otoka, točnije iz mjesta Soline, gdje je pozirao s osmijehom na licu, mornarskom kapom na glavi i štapom za hodanje u ruci.
Podrška stiže sa svih strana
Iako mu je propisano strogo mirovanje, lijekovi i terapija dok se ne donese konačna odluka o potencijalnom odlasku pod nož, Edo je odlučio nakratko pobjeći na morski zrak.
Njegova najnovija objava ponovno je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su mu u komentarima uputili brojne poruke podrške, poručivši mu da mu štap odlično stoji uz kapetansku kapu, ali i poželjevši mu ono najvažnije - brzi i potpun oporavak.