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Život na vagi

Unatoč teškoj dijagnozi, Edo iz 'Života na vagi' javio se s otoka sa štapom u ruci: 'Ljeto mi se ipak odlučilo ukazati'

Omiljeni trener 'Života na vagi' ne gubi vedar duh ni nakon što mu je dijagnosticiran teži oblik hernije diska zbog kojeg mu prijeti i operacija

RTL.hr
03.08.2026 13:00

Nakon što je nedavno zabrinuo javnost iskrenom objavom o teškim bolovima i borbi s ekstruzijom diska L5-S1, omiljeni trener iz RTL-ove emisije 'Život na vagi', Edin Mehmedović, dokazao je da ga ni zdravstvene tegobe ne mogu spriječiti u hvatanju ljetnih radosti.

Edo se javio s Dugog Otoka, točnije iz mjesta Soline, gdje je pozirao s osmijehom na licu, mornarskom kapom na glavi i štapom za hodanje u ruci.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podrška stiže sa svih strana

Iako mu je propisano strogo mirovanje, lijekovi i terapija dok se ne donese konačna odluka o potencijalnom odlasku pod nož, Edo je odlučio nakratko pobjeći na morski zrak.

Njegova najnovija objava ponovno je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su mu u komentarima uputili brojne poruke podrške, poručivši mu da mu štap odlično stoji uz kapetansku kapu, ali i poželjevši mu ono najvažnije - brzi i potpun oporavak.

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