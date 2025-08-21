Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Upoznajte Josipu: Mami iz Kostrene želja je udomiti dijete

Josipa stiže u 'Život na vagi'

RTL.hr
21.08.2025 10:26

Josipa ima 49 godina i dolazi iz Kostrene, a njezin život obilježila je uloga majke. Sada, kada su djeca odrasla, odlučila je napokon napraviti nešto i za sebe. Otkriva da se budi s bolovima i nezadovoljna sobom, a najviše je muči što je višak kilograma spriječio u mnogim željama i planovima - od igranja nogometa ili rukometa u mladosti do putovanja na kojima bi mogla pratiti ritam hodanja.

Josipa, Život na vagi
Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Željela bih naučiti veslati kanu ili kajak, a velika želja mi je otići s djecom na putovanje izvan Hrvatske", priznaje Josipa kojoj je obitelj najveći pokretač. Iako je zbog kilograma ponekad bila na meti uvreda, još veći strah od toga je pomisao da bi bolest mogla spriječiti njezinu igru s unucima u budućnosti.

Josipa, Život na vagi
Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Za svoje uzore navodi ljude koji su joj pokazali što znači borbenost i upornost - od Aline Pantseyeve i Irene Pušec do braće Sinković, čijoj se snazi i disciplini divi. Sama za sebe kaže da je uporna, strpljiva, osjećajna i uvijek spremna pomoći, a u budućnosti sebe vidi kao zdraviju i zadovoljniju ženu, spremnu ostvariti još jedan veliki san. Želja mi je udomiti dijete", kaže s osmijehom i vjerom da je sada pravi trenutak za novi početak.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

josipa život na vagi
Život na vagi

Ante otkrio svoju motivaciju za prijavu u 'Život na vagi': 'Najviše me motivira moj sin. Ne želim da mu se rugaju zbog mene'

Moglo bi te zanimati

Antonija i Ivica vraćaju se u 'Život na vagi', ali vaga će odlučiti hoće li ostati u devetoj sezoni!

Katarina iz Splita prijavila se u 'Život na vagi' zbog svoje kćeri: 'Ovo je moj zadnji vlak'

I na treningu za Svjetsko prvenstvo, Sinkovići šalju poruku kandidatima iz 'Života na vagi'

Ante započinje svoju borbu u 'Životu na vagi': 'Ne želim da se moj sin deblja kao tata'

Katarina je u 'Životu na vagi' odlučila promijeniti život zbog svoje kćeri: 'Pravo je vrijeme jer vremena više nemam'

Snežana za RTL.hr o 'Životu na vagi': 'Moj san je obući dugu tirkiznu haljinu s malim otvorom na leđima'