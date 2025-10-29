Emisije
Život na vagi

Urnebesni duo 'Života na vagi' nasmijao sve, a trener Edo ih je opisao jednom rečenicom!

U napetom finalnom tjednu, dok se kandidati bore za svaki bod i što bolji rezultat na vagi, jedan je tandem ukrao simpatije gledatelja i unio prijeko potrebnu dozu smijeha i vedrine. Riječ je o Mariji i Katarini, popularno zvanima Mare i Kate, čija je timska dinamika postala pravi hit

RTL.hr
29.10.2025 16:00

Pred kandidate je postavljen naizgled jednostavan, ali iznimno zahtjevan zadatak: u paru, na nosilima, morali su prenijeti 50 loptica s jednog kraja terena na drugi. Ravnoteža, koordinacija i timski rad bili su ključni, a nagrada itekako primamljiva – prehrambene zalihe sponzorskih proizvoda do kraja godine te poklon-bon od 200 eura.

Dok su se drugi timovi mučili s taktikama, Mare i Kate imale su svoju, jedinstvenu filozofiju. Njihova borba s ravnotežom i nespretni pokušaji izazivali su smijeh i kod njih samih i kod ostalih natjecatelja. "Ali kako ću ja s rukama? E to ne znam, to je problem", zabrinuto je komentirala Mare još prije početka izazova.

Mare i Kate, Život na vagi
Mare i Kate, Život na vagi FOTO: RTL

Njihov trud, nažalost, nije rezultirao visokim plasmanom - uspjele su prenijeti tek tri loptice. Ipak, imale su spreman duhovit odgovor. "Kad su vidjele nagradu, svi trče za spizu, majke mile", komentirala je jedna od njih, aludirajući na gladne protivnike, te zaključila u svom stilu: "A ja i Marija ipak pazimo na liniju, tako da nama ne treba nagrada!"

Njihovu kaotičnu, ali simpatičnu suradnju najbolje je opisao trener Edo, koji ih je s osmijehom promatrao sa strane.

"Meni je najdraže od svega gledati Maru i Kate", priznao je Edo i dodao ključnu rečenicu: "Mislim, ako imaš Maru i Kate, jednostavno one moraju biti zajedno. I onda njih dvoje zajedno... to je..."

Na njegovu nedovršenu misao savršeno se nadovezala trenerica Mirna, koja je kroz smijeh dobacila: "Raspad sistema! Ukratko."

Mirna i Edo, Život na vagi
Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Upravo taj "raspad sistema" ono je što je osvojilo srca publike. U showu u kojem su pritisak, znoj i suze svakodnevica, Mare i Kate su pokazale da je smijeh najbolji lijek, a prijateljstvo važnije od pobjede. Iako možda neće osvojiti glavnu nagradu, svojim su duhom i vedrinom već odnijele titulu omiljenog tandema sezone.

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. od 20:15 na RTL-u ili platformi Voyo.

