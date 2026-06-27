Urnebesno! GallaSandalla iz 'Života na vagi' posvetio navijačku pjesmu Vatrenima i Zmajevima: 'Hrvatska i Bosna, ovo je za vas!'

GallaSandalla je poznat po svom britkom humoru i izravnim komentarima, no ovoga je puta odlučio spojiti regiju kroz zajedničku strast - nogomet. U svojoj prepoznatljivoj, opuštenoj atmosferi i s osmijehom na licu, poslao je glasnu i energičnu poruku podrške reprezentacijama Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U jeku uzbuđenja oko Svjetskog prvenstva u nogometu, Ivan, poznatiji kao GallaSandalla , objavio je video koji je u kratkom roku postao viralni hit.

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Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Uz tekst na videu je otpjevao i izrecitirao urnebesnu navijačku pjesmu posvećenu "Vatrenima" i "Zmajevima".

U opisu objave kratko je i jasno poručio: "Bravo Vatreni i Zmajevi", što je odmah izazvalo lavinu pozitivnih komentara, lajkova i dijeljenja od strane navijača s obiju strana granice.

"Kralju, ti si legenda!", "Ovo nam je trebalo za motivaciju!", samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja koji s nestrpljenjem prate svaki njegov korak.

Jedno je sigurno, uz ovakvu podršku, atmosfera na terenu i izvan njega bit će na samom vrhuncu!