Život na vagi

'Usudim se reći na glas...' Katarina progovorila o ponašanju crvenog tima: 'Previše su se umislili, to nije ljudski'

Napetosti među timovima u 'Životu na vagi' postaju sve vidljivije. Ovog puta plava kandidatkinja Katarina odlučila je progovoriti bez filtera

RTL.hr
20.09.2025 22:00

Dok kilogrami padaju, emocije i tenzije u kući rastu. U novoj epizodi showa 'Život na vagi', Katarina iz plavog tima bez zadrške je komentirala ponašanje protivničkog crvenog tima, koji je u posljednje vrijeme nizao pobjede i samopouzdanje. "Svaki put se pokunjimo kad je nešto njima, da se oni ne bi našli uvrijeđeni, imamo empatiju. A oni? Mi sjedimo sinoć pokisli jer nije ti drago kad netko tvoj ode, a oni se smiju metar do nas." Katarina nije ostala samo na toj sceni, već je u kameri otvoreno rekla što joj zapravo najviše smeta: "Već su toliko puni sebe i na izazovima i na vagi. Previše su se umislili. Ja im to kažem i u lice. Sebe prezentiraju kao najbolje i najpoštenije, a međusobno se ne vole."

Katarina, Život na vagi
Katarina, Život na vagi FOTO: RTL

Dodala je i da se plavi tim konstantno prikazuje kao 'loša slamka', dok se crveni, prema njezinu mišljenju, izvlači bez osnove: "Ne suosjećaju s nama, rugaju se. Usudim se komentirati na glas jer je počelo prelaziti granice."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

FOTO Ovako je Ivica iz 'Života na vagi' izgledao prije godinu dana, a ovako danas! Skinuo je više od 75 kilograma

