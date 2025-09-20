'Usudim se reći na glas...' Katarina progovorila o ponašanju crvenog tima: 'Previše su se umislili, to nije ljudski'

Dok kilogrami padaju, emocije i tenzije u kući rastu. U novoj epizodi showa 'Život na vagi', Katarina iz plavog tima bez zadrške je komentirala ponašanje protivničkog crvenog tima, koji je u posljednje vrijeme nizao pobjede i samopouzdanje. "Svaki put se pokunjimo kad je nešto njima, da se oni ne bi našli uvrijeđeni, imamo empatiju. A oni? Mi sjedimo sinoć pokisli jer nije ti drago kad netko tvoj ode, a oni se smiju metar do nas." Katarina nije ostala samo na toj sceni, već je u kameri otvoreno rekla što joj zapravo najviše smeta: "Već su toliko puni sebe i na izazovima i na vagi. Previše su se umislili. Ja im to kažem i u lice. Sebe prezentiraju kao najbolje i najpoštenije, a međusobno se ne vole."

Dodala je i da se plavi tim konstantno prikazuje kao 'loša slamka', dok se crveni, prema njezinu mišljenju, izvlači bez osnove: "Ne suosjećaju s nama, rugaju se. Usudim se komentirati na glas jer je počelo prelaziti granice."

