Valentinovo u sedmero! Dominik iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio kako će supruga Helena i on provesti Dan zaljubljenih

Dominik Šarić, 32-godišnji fizioterapeut iz Dugog Sela, pobjednik je devete sezone showa 'Život na vagi'. U show je ušao sa 169,3 kilograma, a iz njega izašao lakši za impresivnih 57,3 kilograma i bogatiji za nagradu od 20.000 eura. Ipak, njegova najveća pobjeda nije ona na vagi, već ona koju je posvetio svojoj obitelji, glavnom motivu i snazi koja ga je gurala naprijed. Dominik je nedavno za RTL.hr otkrio da je njegova supruga Helena rodila njihovo peto dijete, kćerkicu Manuelu. Došla je kući iz bolnice, a Dominik nam je otkrio imaju li ikakve posebne planove za Dan zaljubljenih.

icon-expand Dominik, Život na vagi FOTO: Privatni album

"S obzirom na to da su nam djeca već dva tjedna jedno po jedno pod temperaturom, za Valentinovo imamo želju samo da svi budu napokon zdravi. Pazit ćemo i maziti najmanju djevojčicu dok će nam ostali radosno skakati po glavi i njegovati nas po živcima. Naše će Valentinovo biti uz naše klince jer su i oni svi kruna naše ljubavi. Ako bude malo sreće vjerojatno ćemo navečer popiti pivo, kada napokon svi legnu u krevet. Čista romantika", rekao je Dominik.

icon-expand Dominik sa suprugom FOTO: Privatna arhiva