Život na vagi

Valentinovo u sedmero! Dominik iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio kako će supruga Helena i on provesti Dan zaljubljenih

Dominik iz 'Života na vagi' je za RTL.hr otkrio kako će on i supruga Helena provesti Valentinovo

RTL.hr
14.02.2026 08:00

Dominik Šarić, 32-godišnji fizioterapeut iz Dugog Sela, pobjednik je devete sezone showa 'Život na vagi'. U show je ušao sa 169,3 kilograma, a iz njega izašao lakši za impresivnih 57,3 kilograma i bogatiji za nagradu od 20.000 eura. Ipak, njegova najveća pobjeda nije ona na vagi, već ona koju je posvetio svojoj obitelji, glavnom motivu i snazi koja ga je gurala naprijed. Dominik je nedavno za RTL.hr otkrio da je njegova supruga Helena rodila njihovo peto dijete, kćerkicu Manuelu. Došla je kući iz bolnice, a Dominik nam je otkrio imaju li ikakve posebne planove za Dan zaljubljenih.

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: Privatni album

"S obzirom na to da su nam djeca već dva tjedna jedno po jedno pod temperaturom, za Valentinovo imamo želju samo da svi budu napokon zdravi. Pazit ćemo i maziti najmanju djevojčicu dok će nam ostali radosno skakati po glavi i njegovati nas po živcima. Naše će Valentinovo biti uz naše klince jer su i oni svi kruna naše ljubavi. Ako bude malo sreće vjerojatno ćemo navečer popiti pivo, kada napokon svi legnu u krevet. Čista romantika", rekao je Dominik.

Dominik sa suprugom
Dominik sa suprugom FOTO: Privatna arhiva

Nedavno se našao s bivšim kolegama iz showa - GallomSandallom, Domagojem te trenerom Edom, a njih četvero zaključili su kako se rodilo pravo prijateljstvo iz showa. 

dominik život na vagi život na vagi
