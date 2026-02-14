Valentinovo u sedmero! Dominik iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio kako će supruga Helena i on provesti Dan zaljubljenih

Dominik Šarić, 32-godišnji fizioterapeut iz Dugog Sela, pobjednik je devete sezone showa 'Život na vagi'. U show je ušao sa 169,3 kilograma, a iz njega izašao lakši za impresivnih 57,3 kilograma i bogatiji za nagradu od 20.000 eura. Ipak, njegova najveća pobjeda nije ona na vagi, već ona koju je posvetio svojoj obitelji, glavnom motivu i snazi koja ga je gurala naprijed. Dominik je nedavno za RTL.hr otkrio da je njegova supruga Helena rodila njihovo peto dijete, kćerkicu Manuelu. Došla je kući iz bolnice, a Dominik nam je otkrio imaju li ikakve posebne planove za Dan zaljubljenih.
"S obzirom na to da su nam djeca već dva tjedna jedno po jedno pod temperaturom, za Valentinovo imamo želju samo da svi budu napokon zdravi. Pazit ćemo i maziti najmanju djevojčicu dok će nam ostali radosno skakati po glavi i njegovati nas po živcima. Naše će Valentinovo biti uz naše klince jer su i oni svi kruna naše ljubavi. Ako bude malo sreće vjerojatno ćemo navečer popiti pivo, kada napokon svi legnu u krevet. Čista romantika", rekao je Dominik.
Nedavno se našao s bivšim kolegama iz showa - GallomSandallom, Domagojem te trenerom Edom, a njih četvero zaključili su kako se rodilo pravo prijateljstvo iz showa.