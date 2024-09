Već danas netko napušta 'Život na vagi', a natjecatelji se prvi put važu u parovima: 'Mislim da će to biti puno zanimljivije'

"Lijep je dan, prekrasan, vrijeme je za vaganje. Ne znam što nas čeka, vidjet ćemo", rekao je Mateo, a Larisa se nadovezala: Postoji strah da je ovo moje posljednje vaganje, ali nekako sama u sebi važem one dvije Larise - jedna govori da će sve biti u redu, ostat ćeš tu i napraviti ono po što si došla, a druga zaziva Boga i misli da će možda izaći." Samanta je komentirala da je malo nervozna, ali da se ne boji vaganja dok je Alina priznala da se boji jer, uz to što je ozlijeđena i ne može vježbati kao ostali, još se i prehladila.

No zato su treneri jako optimistični i nimalo ne strahuju od današnjih rezultata. "Ako je suditi po ovom tjednu i s ovakvom ekipom, mislim da će rezultati biti fenomenalni. Najiskrenije sam zadovoljna i barem za sada svi do jednoga jedva čekaju treninge, daju sve od sebe, traže dodatne zadatke tako da sam ponosna na to što su ovaj tjedan pokazali. Svaka čast, ljudi!" komentirala je Mirna, a Edo nastavio u istom tonu: "Moj je dojam da su natjecatelji jako angažirani. Imali su prilično naporne treninge, prilično naporne izazove, nutricionistica Martina bilo je nekoliko dana s njima i jako su dobro reagirali na sve podražaje koji su ih snašli u 'Životu na vagi' i sad je vrijeme da vidimo kakvi su rezultati. Ja očekujem dobre rezultate."