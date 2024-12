Večeras je posljednje vaganje u kampu 'Života na vagi' - osoba ispod crvene linije ne ide u finale!

"Četrnaest tjedana je iza nas i došli smo do samog kraja. Vrijeme je da kažemo našim kandidatima nekoliko lijepih riječi i ono najbitnije kako biste odavde izašli što spremniji i s time dalje nastavili svoj napredak i put vani", rekla je Mirna i najavila ljude koji su kandidatima bili podrška tijekom cijele sezone - trenerica Sanja, psihologinja Mara i nutricionistica Martina.

"Ti ljudi su nas jako motivirali, jako puno gurali i pomagali nam ova tri i pol mjeseca, stvarno su bili stalno uz nas i hvala im od srca na tome", rekla je Davorka, a Mirna još jednom naglasila da svi dobro upamte koliko je važna tjelesna aktivnost. "Sjetite se samo kakvi ste ušli u ovaj show i kakvi ste sada. Fizička aktivnost treba postati dio vaše svakodnevice - ne nešto što morate, nego nešto što vam je zabavno i radite to s guštom. Vaše tijelo je vaša kuća, jedina u kojoj cijeli život morate živjeti i zato se brinite o njoj", jasna je trenerica. "Svašta sam ja ovdje zavolio; i hodanje, i treninge, sve sam zavolio od aktivnosti, sve", iskren je Mateo, a dirnuta Alina dodala: Toliko podrške koju nam je Mirna pružila mislim da nismo dobili u životu."

"Imam tremu kako će mi biti vani, ali stvarno sam ovdje došla sebi i mislim da će to biti dobro", rekla je Nikolina, a potom im je psihologinja Mara objašnjavala da ne smiju imati ista očekivanja od sebe ovdje i vani. "Trebate imati visoka očekivanja, ali realna", rekla je Mara i dodala da budu spremni na uspone i padove jer kad si tako postave stvari, manje će se razočarati. I, naravno, trebaju imati suosjećanja prema sebi, a ne biti previše kritični.

Trenerica Sanja također je imala hvalevrijedan savjet za kandidate: "Zaboravite sve što ste do sada znali kad izađete i počnite se potpuno mijenjati! Pitajte se stalno - što bi napravila zdrava osoba u ovom trenutku? Morate stvoriti nove navike i želim vam svu sreću u tome!"

"Mene od vaše fizičke promjene više fascinira vaša snaga koja se u vama pojavila. Bila je ona prisutna cijelo vrijeme, ali kao da je bila zatrpana i sad se vidi i blista, što je prekrasno. Potreban je samo jedan glasić koji će reći - pokreni se. Snaga na koju ja mislim je u vašem srcu, umu i duši, to je snaga koja će vam pomoći", jedva susprežući suze, prisjetio se Edo početaka, prvih treninga i svih izazova koji su bili pred njima i koje su izdržali i pomalo gradili tu snagu i tim riječima ganuo sve.

"Dug je put iza vas, ali i dug ispred vas - ovo je proces koji traje i pod tim ne mislim na dan, dva, tri ili šest mjeseci, nego na godinu, dvije, tri tako da si trebate dati neku krajnju težinu do koje ćete doći", rekla je nutricionistica Martina i dodala: "Kad pokleknete za nečim, sjetite se što smo učili - jedna krafna me neće udebljati, jedan kolač također, kao i kilogram janjetine... U redu je pasti, dignuti se i nastaviti po planu."

"Mi smo svi mislili da ne možemo, a on nam je stalno govorio - možeš ti to, samo probaj i potrudi se, i to nas je i ojačalo", zaključila je emotivna Nikolina.

Večeras je posljednji trening osme sezone 'Života na vagi'. Imam osjećaj da su taj trening spremni završiti u velikom stilu", rekao je Edo, a kako će to izgledati i tko neće ući u finale - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':