Večeras na vagi i Antonija i Ivica: 'Pere me veća nervoza nego prošle godine'

U prošloj epizodi 'Života na vagi' krenulo je prvo veliko vaganje devete sezone i kandidati su pokazali koliko su spremni otvoreno pričati o svojim životima, borbama i motivacijama. Od mladih ljudi koji žele biti bolji primjer drugima, preko roditelja koji žele djeci pokazati zdraviji put, pa sve do onih koji su odlučili jednom zauvijek prekinuti s lošim navikama - svaka je priča bila dirljiva.

U novoj epizodi gledatelje očekuju nastavci emotivnih ispovijedi, a stiže i jedno novo pravilo koje sve mijenja - prvi put u 'Životu na vagi' o sudbini kandidata odlučuje isključivo crvena linija. To znači da kući ide onaj koji na vaganju bude imao najslabiji rezultat.

To je najpošteniji način. Ne može nitko nikome zamjeriti nešto. Neka se trudi tko koliko može i neka rezultat pokaže svoje - kako si se trudio, tako će i biti, najpoštenija igra", rekao je Ivica iz osme sezone showa koji je spreman za vaganje. Baš kao i Antonija!

No imaju jedan uvjet za ulazak u 'Život na vagi': prema pravilima showa, na prvom vaganju devete sezone ne smiju imati više od dva kilograma razlike u odnosu na kilažu koju su imali u finalu osme sezone; Antonija 167,5, a Ivica 189,8 kilograma! Pričat će o tome kako im je bilo vani nakon showa, što je s njihovim zdravljem, hoće li ponovno imati imunitet...

Pere me veća nervoza nego prošle godine zato što sve znam, a ne znam što me čeka", kaže Antonija, a Ivica se nadovezuje: Ipak je to druga prilika, velika šansa i zahvalan sam na toj šansi i dat ću sve od sebe da to iskoristim."

Kako su prošli Antonija i Ivica te koliko s koliko se kilograma bore ostali kandidati - ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!