Večeras prvi kandidat napušta 'Život na vagi'!

Nakon tjedan dana treninga, izazova i prvih suza, došao je trenutak koji su svi čekali - prvo veliko vaganje devete sezone 'Života na vagi'! U kući vlada napetost, ali i uzbuđenje jer vaga otkriva tko je uistinu dao sve od sebe, a tko će se prvi put morati suočiti s crvenom linijom.

Slijedi vaga, lagano uzbuđenje, ali nekako osjećam da sam spreman", rekao je Dominik dok je uvijek nasmijana Marija priznala da ovaj put nije tako opuštena. Nervozna sam, ne znam što se događa, jesam li smršavjela, nisam smršavjela... Trudila se jesam, ali se nisam nešto pretjerano znojila", iskrena je Mare dok Ivana strepi hoće li uopće otići u minus. S druge strane, Zvonimir je bio miran jer zna da je dao sve što je mogao.

Neki su pokušavali zadržati hladnu glavu. Mene ove godine ne pere nervoza pred vaganje", rekla je Antonija dok je Kate smireno zaključila: Čak me i ne zabrinjava crvena linija - ne zato što mislim da sam bila nešto ekstra super, nego znam da mi većih gabarita u početku ipak više izvlačimo vode."

No iza tih izjava krili su se strahovi i nada da će vaga pokazati napredak. A na kraju večeri - netko će morati spakirati svoje stvari i prvi napustiti show. Novu epizodu 'Života na vagi' ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.