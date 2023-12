Vidite li i vi Ninu kao pobjednicu? Trener Edo: 'Ti si trenutno najbolja što se tiče postotka'

Edo i Nina su zaključili kako do sada nijedna žena nije bila pobjednica: ''Ne mogu vjerovati da u šest sezona, dosad, nijedna žena nije pobijedila.'' Također, zaključili su kako Nina ima najbolji postotak u mršavljenju. ''Ti si trenutno najbolja što se tiče postotka'', rekao joj je Edo, a Nina je potvrdila: ''Imam najbolji postotak od apsolutno svih trenutno u kući te se nadam da ću ostati do finala.''

''Mogu se vidjeti kao žena pobjednica. Zašto žena ne bi pobijedila?, dodala je. Komentirala je kako je uredu u slučaju da ne osvoji tu laskavu titulu, no da svakako ima kandidatkinja koje su to zaslužile. ''Nadam se da će pobjeda ići u ženske ruke'', rekla je veselo Nina. ''Ovo je proces od samo tri i nešto mjeseca, a pobjednika ćemo vidjeti za pet godina – to ću biti ja'', rekla je Nina samouvjereno treneru Edi te mu obećala kako će za pet godina zajedno trčati. ''Za pet godina ću ja biti u mirovini'', našalio se Edo.

