Život na vagi

Viralni kuhar i miljenik društvenih mreža Antonio Brajković ušetao je u kuhinju 'Života na vagi'

Popularni kuhar i internetska zvijezda Antonio Brajković, poznat po svom zaraznom sloganu 'Let's cook!', iznenadio je kandidate i pokazao im kako se mogu jesti ukusno i zdravo bez odricanja od okusa

RTL.hr
16.09.2025 23:00

Kada je profesionalni kuhar Antonio zakoračio u kuhinju, kandidati Zoran, Ivan, Domagoj i Marija odmah su reagirali, dvojica su ga prepoznala na licu mjesta. Domagoj, profesionalni kuhar, bio je dodatno impresioniran: "Ja sam puno kuhao i radio, ali kad nešto novo saznaš, to je uvijek zanimljivo." Antonio je kandidatima pripremio dva ukusna niskokalorična jela, jedan omlet s povrćem, a drugi na bazi ribe, pokazujući im koliko malo je potrebno za balansiran i ukusan obrok.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

