'Više od trenera': Najemotivnije izjave kandidata o Edi i Mirni koje su nas potpuno razoružale

"Prije bih Edu nazvala očinskom figurom nego vlastitog oca", izjavila je Nena, potpuno razoružana njegovim pristupom, razumijevanjem i ljudskom toplinom. S druge strane, Mirna je u očima svojih kandidata nedodirljiv autoritet i srce tima: "Mirna mi je uzor. Ne bih je mijenjala ni za milijun eura", rekla je Ema, aludirajući na povezanost koja nadilazi ulogu trenera.

Trenerica Mirna posebno se istaknula i u trenutku slabosti najmlađe kandidatkinje Eme, kada nije bilo rezultata ni snage, samo suze i unutarnja blokada. Umjesto pritiska, Mirna je stala, smirila je, i kroz empatiju ju motivirala da krene dalje. "Tijelo mi govori da mogu, ali um da ne mogu", priznala je Ema tada. U međuvremenu, Edo je na društvenim mrežama podijelio i posebnu objavu u kojoj je istaknuo koliko mu znači crveni tim: "Dao sam im crvenu majicu. Sad ih učim kako je nositi. Dan po dan. Oni su mi poklonili povjerenje, a ja njima strpljenje."