Život na vagi

'Više od trenera': Najemotivnije izjave kandidata o Edi i Mirni koje su nas potpuno razoružale

Nova sezona 'Života na vagi' iz tjedna u tjedan donosi fizičke izazove, emocionalne preokrete i životne priče. No, ono što se sve više ističe kao neprocjenjiv dio ovog putovanja jest povezanost kandidata s trenerima, Edom i Mirnom. Njihova podrška nerijetko prelazi granice klasičnog treniranja

RTL.hr
21.09.2025 09:00

"Prije bih Edu nazvala očinskom figurom nego vlastitog oca", izjavila je Nena, potpuno razoružana njegovim pristupom, razumijevanjem i ljudskom toplinom. S druge strane, Mirna je u očima svojih kandidata nedodirljiv autoritet i srce tima: "Mirna mi je uzor. Ne bih je mijenjala ni za milijun eura", rekla je Ema, aludirajući na povezanost koja nadilazi ulogu trenera.

Trenerica Mirna posebno se istaknula i u trenutku slabosti najmlađe kandidatkinje Eme, kada nije bilo rezultata ni snage, samo suze i unutarnja blokada. Umjesto pritiska, Mirna je stala, smirila je, i kroz empatiju ju motivirala da krene dalje. "Tijelo mi govori da mogu, ali um da ne mogu", priznala je Ema tada. U međuvremenu, Edo je na društvenim mrežama podijelio i posebnu objavu u kojoj je istaknuo koliko mu znači crveni tim: "Dao sam im crvenu majicu. Sad ih učim kako je nositi. Dan po dan. Oni su mi poklonili povjerenje, a ja njima strpljenje."

Mirna i Edo, Život na vagi
Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Tko krišom uzima hranu? Nutricionistica Martina je u nevjerici: 'Smeta mi, nije korektno!'

