Voditeljica Antonija Blaće priznaje: 'Svako vaganje mi je vrlo napeto, ne znam kakve će biti brojke'

Iako na ekranu djeluje smireno i kao sigurna luka natjecateljima, Antonija je priznala da i sama osjeća ogromnu nervozu tijekom svakog vaganja. Njezino priznanje baca potpuno novo svjetlo na dinamiku showa, otkrivajući da ni ona nema unaprijed pripremljen scenarij o tome tko ostaje, a tko odlazi. "Da vam budem iskrena, svako vaganje je vrlo napeto, budući da ne znam kakve će brojke izaći na vagi", povjerila se Antonija gledateljima. Ovom izjavom potvrdila je ono što mnogi nisu znali, da napetost koju osjećaju gledatelji ispred malih ekrana dijeli i sama voditeljica. Dodala je kako je upravo ta neizvjesnost čini povezanom s publikom. "I skupa s vama doznajem tko ostaje, a tko odlazi iz showa", objasnila je, ističući kako njezine reakcije tuge ili sreće nisu odglumljene, već autentičan odraz trenutka.

U međuvremenu, borba preostalih kandidata u pitoresknom zagorskom selu postaje sve žešća. Prijateljstva su na kušnji, a svaki izgubljeni gram zlata je vrijedan. Svjesna da su se gledatelji snažno povezali s natjecateljima, Antonija je iskoristila priliku i potaknula ih na razmišljanje. "Je li vaš favorit 'Života na vagi' još uvijek u Zaboky selu?" upitala je, aludirajući na to da se krug natjecatelja opasno suzio. Njezino pitanje izazvalo je raspravu na društvenim mrežama, gdje fanovi strastveno navijaju za svoje favorite i nagađaju tko ima najviše šanse za pobjedu.

