Voditeljica Antonija Blaće u 'Spill The Tea' o 'Životu na vagi', kritikama i ljubavi: 'Kad zagrmim, sve stane'

Voditeljica Antonija Blaće u podcastu 'Spill The Tea' otkrila je detalje sa snimanja 'Života na vagi', detalje iz 20 godina duge karijere, ali i ponešto o svome privatnom životu

Omiljena televizijska voditeljica Antonija Blaće gostovala je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' gdje je otvoreno govorila o devetoj sezoni 'Života na vagi', karizmatičnim kandidatima, snimanjima te trenerima Mirni i Edi. Otkrila je i poneke detalje iz privatnog života - je li toliko ekstrovertirana i u svome privatnom krugu te kako je živjeti javnim životom već 20 godina.

Žilavi karakteri koji se ne daju slomiti

Gledatelji su već primijetili da su kandidati devete sezone iznimno karizmatični, a s time se slaže i voditeljica. "Meni su jako zanimljivi. Žilavi su to karakteri jer nisu to ljudi koji su izgubljeni u životu. To su samo ljudi koji imaju još jedan dodatan problem, ali su strašno veliki borci", objasnila je Blaće, dodajući kako su je neke životne priče ostavile bez teksta. Osim borbenosti, ističe i njihovu inteligenciju i rječitost. "Jako su inteligentni, otvoreni su, rječiti su i moram reći da se nije lako hrvati s njima verbalno. Znaju tko su, što su i znaju što žele. Meni se to sviđa jer to po meni će biti u konačnici njihov veći uspjeh", kazala je.

Iako joj je teško izdvojiti favorite, s posebnim simpatijama govori o nekolicini kandidata koji su osvojili njezino, ali i srce publike. "Obožavam Zokija, meni je on zakon, smiješan mi je, obožavam njegov naglasak. Baš je jedna dobra i vedra duša", otkrila je Antonija, dodajući na listu miljenika i Katu, Domagoja, Zvonu te Dominika. Ipak, jedna kandidatkinja postala je pravi fenomen. "Marija je opći hit. Mislim da nismo imali kandidata za kojeg toliko navija cijela država", s oduševljenjem je ispričala.

Crveni tim je 'zeznutiji', a plavi su pitomiji

Dinamika između timova ove je sezone posebno izražena, a Antonija je slikovito opisala razlike. Crveni tim, predvođen trenerom Edom, pokazao se kao tvrd orah. "Crveni tim je malo... ne smijem reći tu riječ u eteru, ali znate na koju mislim, počinje sa 'z'", našalila se Antonija. "Baš su oni individualci, a opet su se jako, jako povezali kao tim. Baš ih je nekad teško probiti." Koliko su snažni kao kolektiv, pokazalo se i u tjednu kada su uspjeli "slomiti" i inače nesalomljivog trenera Edu. S druge strane, plavce, koje vodi trenerica Mirna, doživljava potpuno drugačije. "Plavi su više onako - pitomi. Malo su možda nježniji", analizirala je voditeljica.

Posebno je istaknula influencera GalluSandallu iz crvenog tima, opisavši ga kao sarkastičnog i vrlo pametnog, ali i kao osobu koja na kraju prizna pogrešku, što smatra znakom zrelosti.

Sinergija s trenerima: 'Oni znaju sve krivine koje kandidati love'

Ključan dio emisije, osim samih kandidata, jest i odnos voditeljice s trenerima Edom i Mirnom. Antonija priznaje da, iako ona vodi vaganja i razgovore, upravo su treneri ti koji imaju najdublji uvid u stanje i osjećaje kandidata. "Oni su ti koji provode najviše vremena s kandidatima. Neku temu mogu načeti, ali nije fer da ja, kao netko tko dolazi izvana, odlazim dublje u temu kad oni znaju više o tome", iskrena je Blaće i dodaje: "Oni znaju intimu kandidata. Iskusni su to treneri i znaju već prepoznati sve krivine koje kandidati love, sve izgovore, sve bjegove od suočavanja s temama", objasnila je, dodajući kako se nada da se ta dobra komunikacija i sinergija vide i na ekranu.

