Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Voditeljica Antonija Blaće za RTL.hr o suprugu Hrvoju: 'Srodne smo duše'

Voditeljica Antonija Blaće gostovala je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' gdje je otkrila poneke detalje i o svome privatnom životu

Antonija Šipušić Šanović
28.09.2025 14:00

Jedna od najomiljenijih domaćih voditeljica, Antonija Blaće, poznata po svojoj zaraznoj energiji i profesionalnosti, u gostovanju u RTL.hr i Voyo podcastu "Spill The Tea" govorila je i o privatnim temama. Iako karijeru gradi pred očima javnosti, svoj privatni život vješto čuva, no ovog je puta napravila iznimku i podijelila svoja duboka promišljanja o ljubavi, partnerstvu i onome što je zaista važno za sretan i ispunjen život. Njezina formula za uspjeh u odnosima, kako privatnim tako i poslovnim, kako je rekla, vrlo je jednostavna. 

'Partner koji nije podrška je kamen spoticanja'

Na pitanje bi li mogla funkcionirati da joj suprug Hrvoje Brlečić kaže:"Mislim da bih lakše funkcionirala da ga nema, nego da mi nije podrška", izjavila je bez zadrške, dodavši: "Partner koji nije podrška je kamen spoticanja. Problem, prepona koju ne možeš preskočiti."

Antonija Blaće, Spill The Tea
Antonija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

Kroz razgovor je slikovito opisala scenarij u kojem se osoba, uz sve profesionalne i životne borbe, kod kuće suočava s opstrukcijom. "Zamislite da imate live emisiju, danima se tresete od treme, a kod kuće vas netko ometa jer je ljubomoran, jer mu je to tlaka ili ima nešto važnije. Dolazite na posao ranjeni iznutra, dekoncentrirani i frustrirani", objasnila je Blaće, zaključivši kako bi u takvoj situaciji radije odabrala samoću. "Ja sam samoj sebi super zabavna i sama sebi sam podrška", istaknula je, naglašavajući važnost unutarnjeg mira nad toksičnim partnerstvom.

Recept za sretan brak: 'Mi smo tim'

Ipak, njezina priča s Hrvojem potpuno je drugačija. Njihov odnos temelji se na onome što Antonija smatra ključnim – timskom duhu. "Rekla sam da smo mi tim i da je to ono što je najbitnije", potvrdila je, otkrivajući da se tajna njihove harmonije krije u humoru, povjerenju i sposobnosti da sebe i životne situacije ne doživljavaju previše ozbiljno.

Antonija Blaće. Hrvoje Brlečić
Antonija Blaće. Hrvoje Brlečić FOTO: Instagram - Antonija Blaće

"Potrebno je ne doživljavati sebe previše ozbiljno. Malo smisla za humor, ne treba dramatizirati oko svega", savjetuje voditeljica. Iako se u šali pozvala i na astrološku kompatibilnost, rekavši kako "nemaju nijedan negativan aspekt", naglasila je da takav odnos ne pada s neba. "Da bih ja bila ovakva prema njemu, on je prvo trebao biti takav prema meni. Kad osjetiš sigurnost, da te netko ne gnjavi, da vjeruje u tebe, onda možeš samo rasti."

Od posla do prijateljstva: Bježim od konflikta

Antonijina filozofija o skladnim odnosima proteže se i na prijateljstva te poslovno okruženje. Kao deklarirana Vaga, priznaje da bježi od sukoba. "Ne vidim smisao u konfliktima. Zašto se ne može sve riješiti mirnim putem, intuitivno?", pita se. Radije će se povući i ne ostvariti nešto što je naumila, nego ulaziti u teške rasprave samo da bi bilo po njezinom.

Ipak, njezina tolerantnost ima granice. U poslu cijeni autonomiju i profesionalnost te, iako ne podiže glas, "zna skinuti pogledom" kada netko nije pripremljen. U prijateljskim odnosima, ponavljajuće prelaženje granica za nju je prijelomna točka. "Meni jednostavno nešto u meni umre i to više nikad nije isto. Ne mogu više imati isti stupanj otvorenosti", iskreno je priznala.

Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi antonija blaće
Moglo bi te zanimati

Crveni tim odlučio tko dobiva imunitet: 'Uopće nema dvojbe - to je definitivno Nena!'

Marija pojela četiri kapule za večeru: 'Ne znam što mi je bilo!'

Eto što je snaga volje: Pričala o janjetini od prvog dana, a kad je došla na stol, Marija je nije ni takla!

Domagoj se do zadnje sekunde borio za imunitet: 'Riješili smo cijelo janje, ostale su samo kosti i hrskavica!'

Ivan zgrožen zbog janjetine, Zvone vodi show: 'Ovdje sam došao smršaviti, a ne jesti...!'

Svi navalili, a Marija se bori s ljubavlju prema janjetini: 'Mare, čega hoćeš?'