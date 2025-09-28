Voditeljica Antonija Blaće za RTL.hr o suprugu Hrvoju: 'Srodne smo duše'

icon-close

Jedna od najomiljenijih domaćih voditeljica, Antonija Blaće, poznata po svojoj zaraznoj energiji i profesionalnosti, u gostovanju u RTL.hr i Voyo podcastu "Spill The Tea" govorila je i o privatnim temama. Iako karijeru gradi pred očima javnosti, svoj privatni život vješto čuva, no ovog je puta napravila iznimku i podijelila svoja duboka promišljanja o ljubavi, partnerstvu i onome što je zaista važno za sretan i ispunjen život. Njezina formula za uspjeh u odnosima, kako privatnim tako i poslovnim, kako je rekla, vrlo je jednostavna.

'Partner koji nije podrška je kamen spoticanja'

Na pitanje bi li mogla funkcionirati da joj suprug Hrvoje Brlečić kaže:"Mislim da bih lakše funkcionirala da ga nema, nego da mi nije podrška", izjavila je bez zadrške, dodavši: "Partner koji nije podrška je kamen spoticanja. Problem, prepona koju ne možeš preskočiti."

icon-expand Antonija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

Kroz razgovor je slikovito opisala scenarij u kojem se osoba, uz sve profesionalne i životne borbe, kod kuće suočava s opstrukcijom. "Zamislite da imate live emisiju, danima se tresete od treme, a kod kuće vas netko ometa jer je ljubomoran, jer mu je to tlaka ili ima nešto važnije. Dolazite na posao ranjeni iznutra, dekoncentrirani i frustrirani", objasnila je Blaće, zaključivši kako bi u takvoj situaciji radije odabrala samoću. "Ja sam samoj sebi super zabavna i sama sebi sam podrška", istaknula je, naglašavajući važnost unutarnjeg mira nad toksičnim partnerstvom.

Recept za sretan brak: 'Mi smo tim'

Ipak, njezina priča s Hrvojem potpuno je drugačija. Njihov odnos temelji se na onome što Antonija smatra ključnim – timskom duhu. "Rekla sam da smo mi tim i da je to ono što je najbitnije", potvrdila je, otkrivajući da se tajna njihove harmonije krije u humoru, povjerenju i sposobnosti da sebe i životne situacije ne doživljavaju previše ozbiljno.

icon-expand Antonija Blaće. Hrvoje Brlečić FOTO: Instagram - Antonija Blaće

"Potrebno je ne doživljavati sebe previše ozbiljno. Malo smisla za humor, ne treba dramatizirati oko svega", savjetuje voditeljica. Iako se u šali pozvala i na astrološku kompatibilnost, rekavši kako "nemaju nijedan negativan aspekt", naglasila je da takav odnos ne pada s neba. "Da bih ja bila ovakva prema njemu, on je prvo trebao biti takav prema meni. Kad osjetiš sigurnost, da te netko ne gnjavi, da vjeruje u tebe, onda možeš samo rasti."

Od posla do prijateljstva: Bježim od konflikta

Antonijina filozofija o skladnim odnosima proteže se i na prijateljstva te poslovno okruženje. Kao deklarirana Vaga, priznaje da bježi od sukoba. "Ne vidim smisao u konfliktima. Zašto se ne može sve riješiti mirnim putem, intuitivno?", pita se. Radije će se povući i ne ostvariti nešto što je naumila, nego ulaziti u teške rasprave samo da bi bilo po njezinom. Ipak, njezina tolerantnost ima granice. U poslu cijeni autonomiju i profesionalnost te, iako ne podiže glas, "zna skinuti pogledom" kada netko nije pripremljen. U prijateljskim odnosima, ponavljajuće prelaženje granica za nju je prijelomna točka. "Meni jednostavno nešto u meni umre i to više nikad nije isto. Ne mogu više imati isti stupanj otvorenosti", iskreno je priznala.

Cijeli podcast pogledajte u nastavku.