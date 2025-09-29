Voditeljica Marijana Batinić bila na vjenčanju Silvije i Mislava, a uputila im i prekrasnu poruku: 'Počašćena sam što sam s vama'

Nešto više od dvije godine od upoznavanja u 'Životu na vagi', Silvija i Mislav izrekli su sudbonosno 'da'. Ceremonija se održala u Sesvetama, a s prijateljima i obitelji slavili su do dugo u noć. Na vjenčanju je bio gotovo cijeli crveni tim, a ovu prigodu nije propustio niti trener Edo te voditeljica Marijana Batinić, koja je s njima prolazila sve faze u showu.

Na društvenim mrežama čestitala im je na vjenčanju.