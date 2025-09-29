Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Voditeljica Marijana Batinić bila na vjenčanju Silvije i Mislava, a uputila im i prekrasnu poruku: 'Počašćena sam što sam s vama'

Marijana Batinić uputila je prekrasnu poruku Silviji i Mislavu

RTL.hr
29.09.2025 11:02

Nešto više od dvije godine od upoznavanja u 'Životu na vagi', Silvija i Mislav izrekli su sudbonosno 'da'. Ceremonija se održala u Sesvetama, a s prijateljima i obitelji slavili su do dugo u noć. Na vjenčanju je bio gotovo cijeli crveni tim, a ovu prigodu nije propustio niti trener Edo te voditeljica Marijana Batinić, koja je s njima prolazila sve faze u showu. 

Na društvenim mrežama čestitala im je na vjenčanju. 

Silvija i Mislav, Život na vagi
Silvija i Mislav, Život na vagi FOTO: Instagram

"Divni Silvija i Mislav, čestitam od srca i želim vam brak pun razumijevanja, podrške i nježnosti. Njegujte jedno drugo, volite se i poštujte i pazite na zdravlje. Počašćena sam što sam s vama večeras tu", napisala je Marijana Batinić.

Osim njih, na proslavi je bio i pobjednik sedme sezone Mislav Šepić sa svojom suprugom. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

silvija i mislav život na vagi
Život na vagi

Ovako su izgledale na početku, a ovako na posljednjem vaganju: Transformacije Ane i Eme koje govore više od riječi!

Moglo bi te zanimati

Najveće drame sezone: Tko je pukao, tko se posvađao? Svi sukobi i spletke na jednom mjestu

Voditeljica Antonija Blaće za RTL.hr o suprugu Hrvoju: 'Srodne smo duše'

Šokantne prehrambene navike kandidata 'Života na vagi': Tri pizze odjednom, tri litre gaziranog pića dnevno...

Što je sve obilježilo tjedan u Životu na vagi'? Dvoje kandidata ispalo, jedan ozlijeđen, a vino zamalo razdvojilo kuću!

Nakon preokreta u životu, blista! Pogledajte kako danas izgleda predivna Marica iz 'Života na vagi'

Emotivna ispovijest Nene na treningu s Edom: 'Najbitnije mi je da mi djeca ne osjete tugu koju sam ja osjetila'