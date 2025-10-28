Vratili se stari kandidati 'Života na vagi'! Jesu li podrška ili nova prijetnja?

Odgovor na napetost stigao je u obliku povratka bivših sustanara. Katarina, Zoran, Zvonimir, GallaSandalla i Dudo pojavili su se na treningu, izazvavši potpunu nevjericu i lavinu emocija među finalistima. Prvotni šok brzo je zamijenila neizmjerna sreća

"Meni je srce kao kuća bilo! Srce mi je lupalo tristo na sat, samo da ih sve odreda zagrlim i poljubim jer su toliko nedostajali", iskreno je priznala Mare, opisujući trenutak ponovnog susreta. Treneri su ubrzo razjasnili svrhu njihova dolaska. Nisu se vratili kao konkurencija, već kao najveća podrška u najvažnijem tjednu. "Ovi ljudi su s razlogom danas došli ovdje. Došli su biti vam podrška", objasnio je trener Edo, unoseći olakšanje i radost u redove finalista. Povratnici, vidno transformirani i puni pozitivne energije, pokazali su da borba ne prestaje izlaskom iz showa, što je finalistima dalo dodatni vjetar u leđa.

icon-expand Povratnici, Život na vagi FOTO: RTL

Povratak starih prijatelja djelovao je poput injekcije motivacije. Zajednički trening pretvorio se u proslavu zajedništva i napretka. Posebno dirljiv trenutak bio je kada je povratnica Katarina, bodrena od strane ostalih, uspjela napraviti vježbu koju na početku showa nije mogla ni zamisliti. Njezin uspjeh postao je simbol pobjede za sve njih. Energija koju su donijeli bila je opipljiva. "Otkad si ti došla, ovo je nova dimenzija energije. Kao da si joj donijela onaj tajni napitak Asterixa i Obelixa", komentirala je trenerica Mirna, gledajući kako finalistica Marija trenira s nevjerojatnim žarom uz svoju prijateljicu Katarinu.

icon-expand Povratnici, Život na vagi FOTO: RTL

Sada, ojačani prisustvom svojih prijatelja, finalisti ulaze u posljednje izazove spremniji no ikad. Njihov povratak nije unio pomutnju, već je stvorio jedinstvenu atmosferu zajedništva i dokazao da su, bez obzira na ishod, svi oni već pobjednici. Finale je pred vratima, a uz ovakvu podršku, sve je moguće. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

